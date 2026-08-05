Hombre fue dejado en cercanías del río Fucha atado de pies y manos: Policía dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre en la noche del martes 4 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de hurto. La intervención policial permitió además la recuperación de un vehículo sustraído bajo la modalidad de falso servicio, el cual fue solicitado desde la localidad de Los Mártires hacia el sector de San Cristóbal.

La preocupante cifra que pone en alerta a Bogotá por el robo diario de carros y motos

Durante el trayecto de la carrera, los presuntos delincuentes abordaron al conductor para despojarlo del automotor y llevarlo hacia una zona verde. La víctima fue abandonada en un área boscosa cercana al río Fucha con ataduras en pies y manos, donde permaneció hasta la llegada de las unidades policiales.

Capturan a presunto ladrón con brazalete del Inpec cuando huía en una camioneta robada

La autoridad confirmó que el éxito de la operación se dio gracias al oportuno llamado de la ciudadanía y la pronta atención por parte de los uniformados del cuadrante. Estas dos acciones permitieron la localización inmediata de la persona afectada en el lugar del abandono. Los uniformados procedieron a verificar su estado físico, salvaguardar su integridad y coordinar su traslado fuera del perímetro de riesgo.

Rastreo del automotor y detención en el barrio Restrepo

De forma paralela al auxilio suministrado al conductor, la institución activó el protocolo de seguimiento a través del sistema de rastreo. El seguimiento vía GPS y la información recopilada en el sector permitieron ubicar el carro en un parqueadero público, donde los sospechosos buscaban ocultarlo para evitar la acción de las autoridades.

Carro recuperado tras la operación. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el procedimiento realizado en el barrio Restrepo, perteneciente a la localidad de Antonio Nariño, los agentes lograron la detención de un individuo implicado. Durante el operativo se realizó la inmovilización del automotor recuperado y se procedió con el aseguramiento de los elementos materiales probatorios.

Sobre el desarrollo del caso, el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá precisó que “la oportuna información suministrada por la comunidad y el apoyo del sistema GPS permitieron ubicar el vehículo en un parqueadero del sector del Restrepo y capturar a uno de los responsables”.

Presentación ante la justicia y reporte institucional

Lo amarraron en una zona boscosa para quedarse con su camioneta pero el plan les salió mal.



Gracias a la denuncia ciudadana y al rastreo GPS, la Policía Nacional rescató a la víctima, recuperó el vehículo y capturó a uno de los presuntos responsables en el barrio #Restrepo. pic.twitter.com/dUQtXeUj9n — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 5, 2026

Por su parte, el comandante de la Estación de Policía de Antonio Nariño, el teniente coronel Carlos Rodríguez Tavera, sostuvo que “la patrulla de vigilancia logró salvaguardar la vida de la víctima dejada en cercanías al río Fucha y poner a disposición de la Fiscalía al capturado”.

El detenido quedó bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso de judicialización. La institución policial reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar eventos de emergencia mediante la línea 123.