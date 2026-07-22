Capturan en Bogotá a presunto ladrón por el robo de químicos avaluados en millonaria suma

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, pertenecientes a la localidad de Fontibón, capturaron a un hombre de 25 años por el delito de hurto. La acción policial permitió la recuperación de un cargamento avaluado en aproximadamente 400 millones de pesos, el cual había sido extraído de un vehículo de carga pesada.

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Los hechos se registraron en las calles del barrio La Palestina tras el reporte emitido por una empresa de seguridad privada. Las alertas de monitoreo detectaron que el candado satelital de una tractomula habría sido violentado, notificando de manera inmediata a la central de radio de la autoridad para coordinar la búsqueda.

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Con la información suministrada sobre las coordenadas del recorrido, las patrullas del sector desplegaron un operativo de búsqueda en las vías aledañas. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar e interceptar un camión de carga liviana que se desplazaba por la zona con la mercancía hurtada.

Traslado de mercancía e insumos asegurados

Durante la inspección técnica al vehículo interceptado, los agentes hallaron un total de 272 cajas con productos fungicidas. Según la investigación, estos elementos habían sido trasladados del contenedor de la tractomula al camión de menor tonelaje con el propósito de facilitar su distribución clandestina en la capital.

Mayor Dagoberto Angulo, comandante de la Estación de Policía de Fontibón Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Frente a los detalles del procedimiento, el mayor Dagoberto Angulo, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, explicó que “gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional se logra la captura de un ciudadano por el delito de hurto y la recuperación de mercancía avaluada en 400 millones de pesos”.

El oficial detalló además el destino del sujeto detenido y el balance final del material incautado en el punto. El mayor Angulo agregó que “este procedimiento se realizó con la recuperación de las cajas de fungicida que habían sido sustraídas. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes”.

🚨Evitamos el hurto de mercancía avaluada en cerca de $400 millones.



Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos frustrar un millonario hurto de productos químicos y capturar a un hombre en #Fontibón . pic.twitter.com/rx6Yo61Vvf — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 22, 2026

Procedimiento judicial y llamado a la comunidad

El hombre detenido y el cargamento recuperado quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización. Las autoridades del sector invitaron a los gremios de transporte a reportar anomalías en sus rutas para optimizar la respuesta policial en los corredores logísticos.