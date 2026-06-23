Video | Policía capturó a presunto ladrón infraganti en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo en flagrancia a un ciudadano de 28 años por el delito de hurto en el sur de la capital. El procedimiento judicial fue ejecutado por las patrullas de vigilancia comunitaria adscritas al Centro de Atención Inmediata (CAI) Estación de la localidad de Bosa.

La intervención se produjo durante el desarrollo de los planes de control territorial en los sectores comerciales.

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Persecución e interceptación en el barrio La Acuarela

Los hechos se registraron en el barrio La Acuarela, donde los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre un asalto en curso dentro de un establecimiento de mediana superficie.

El sospechoso intentó alejarse del lugar de manera acelerada al notar la proximidad de los vehículos oficiales. Sin embargo, el despliegue operativo de los cuadrantes permitió su interceptación y posterior inmovilización a pocas cuadras del sitio afectado.

Durante el registro personal, los uniformados recuperaron la suma de 268.000 pesos en efectivo, dinero que habría sido sustraído de las cajas tras intimidar a los empleados.

🚨Pensó que podría seguir hurtando "como si nada" al sur de la ciudad.



Capturamos a un hombre de 28 años después de haber hurtado un establecimiento de cadena en #Bosa e intentar huir. El rápido aviso ciudadano permitió cerrarle el paso.



🔎Ya contaba con anotaciones por hurto. pic.twitter.com/HSLSzmrd8s — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 23, 2026

Tras la verificación de antecedentes en la base de datos estatal, las autoridades confirmaron que el detenido presentaba registros previos por delitos contra el patrimonio. El ciudadano fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Campo Verde.

Prontuario del detenido y balance operativo en Bosa

El comandante de la Estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, informó que “la Policía Nacional, en una rápida acción, logró la captura de una persona de aproximadamente 28 años de nacionalidad extranjera. Esta persona venía realizando sistemáticamente hurtos a establecimientos de baja y mediana superficie en las localidades de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar”. El oficial añadió que el detenido registra dos anotaciones judiciales vigentes por hurto y hurto agravado.

Teniente Coronel Óscar Chauta Comandante Estación de Policía Bosa Foto: Policía Nacional

El comando local destacó que el procesado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización.

El teniente coronel Óscar Chauta concluyó señalando que en lo que va del año se reportan más de 1.100 capturas en la zona, registrando una tendencia a la baja en el robo a comercios. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar actividades delictivas mediante la línea de emergencias 123.