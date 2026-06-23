Exjefe del grupo antiterrorista busca su reintegro a la Policía en la Procuraduría; cuestiona fuertemente su retiro

El teniente coronel retirado Óscar Miguel Moreno Arroyave, quien hizo parte de la Policía Nacional y fue el jefe del grupo antiterrorista de la Dijin, busca su reintegro a la institución luego de que su salida —según su juicio— se dio sin pruebas contundentes, como un supuesto informe de inteligencia que carece de sustento.

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Este exoficial es el acusado por el gobierno de Gustavo Petro de realizar un supuesto complot con el también retirado brigadier general Edwin Urrego, quien era el comandante de la Policía de Cali en calidad de encargado.

Moreno solicitó la nulidad de la Resolución 000643 del 11 de febrero de 2026, mediante la cual fue retirado de la Policía Nacional por la causal de llamamiento a calificar servicios.

Este es el radicado de la conciliación radicada en la Procuraduría conocida por SEMANA. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el documento conocido por SEMANA se pide que se declare la nulidad de dicho acto administrativo y de la recomendación emitida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional que antecedió a su retiro. Lo anterior fue realizado mediante una conciliación que radicaron ante la Procuraduría General de la Nación.

En el escrito se sostiene que los actos administrativos cuestionados estarían afectados por “expedición irregular, indebida y falsa, motivación y desviación del poder”, razón por la cual se propone a las entidades convocadas estudiar la revocatoria directa de las decisiones adoptadas.

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Este es el radicado ante la Procuraduría. Foto: Suministrado a SEMANA.

Como parte de sus argumentos, la defensa destaca que Moreno Arroyave cuenta con más de dos décadas de trayectoria institucional, múltiples condecoraciones y reconocimientos, así como certificaciones que, según el documento, acreditan la ausencia de sanciones disciplinarias, antecedentes fiscales o investigaciones judiciales vigentes.

La solicitud de conciliación fue presentada contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, paso previo a una eventual demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Se espera que haya una respuesta positiva o negativa de esta conciliación que ya está radicada.