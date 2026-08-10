Rodrigo Lara, ministro de Interior, inspeccionó daños en Risaralda tras el terremoto en Colombia: “No están solos”

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes, 10 de agosto, el gabinete nacional distribuyó sus acciones operativas en las regiones afectadas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se trasladó a Risaralda para verificar el impacto; el presidente, Abelardo De La Espriella, está en Cali y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se encuentra en Caldas.

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Durante su recorrido por las zonas con mayores afectaciones en el municipio de Dosquebradas, la representación del Ministerio del Interior supervisó la remoción de escombros. La comitiva oficial coordinó acciones directas con los cuerpos de socorro para agilizar el rescate de las personas atrapadas tras los colapsos estructurales.

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Sobre la presencia de las entidades estatales en los sectores declarados en emergencia, Rodrigo Lara afirmó que realizó un recorrido al “sector Guadalupe en el municipio de Dosquebradas. Risaralda es uno de los departamentos más afectados por el terremoto, donde junto con los organismos de emergencia apoyamos las operaciones de rescate y la atención a las familias afectadas”.

“Mantenemos nuestra capacidad institucional desplegada para brindar asistencia y apoyar la recuperación. No están solos”, concluyó el ministro.

Recorrimos el sector de Guadalupe, en el municipio de Dosquebradas. Muy doloroso.



Risaralda, uno de los departamentos más afectadas por el terremoto, donde junto con los organismos de emergencia acompañamos las operaciones de rescate y la atención a las familias damnificadas.… pic.twitter.com/uetRtiAleH — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 11, 2026

Balance del desastre y respuesta del Gobierno nacional

El fenómeno natural dejó un saldo parcial de 111 personas fallecidas, 87 heridos y múltiples edificaciones colapsadas en el occidente del país. Las autoridades confirmaron afectaciones en 61 edificios, 18 centros de salud y 52 colegios, además de la suspensión de operaciones en seis terminales aéreos regionales.

Frente a la magnitud de los daños materiales y humanos, la administración central declaró el estado de emergencia económica y social. El Ejecutivo dispuso la articulación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para colaborar con las brigadas de socorristas y voluntarios en las zonas urbanas de Cali, Pereira y Chocó.

Desde Manizales estoy conociendo la gravedad de la emergencia al lado del pueblo caldense.



Por orden del presidente @ABDELAESPRIELLA estamos coordinando junto a organismos de socorro departamentales y locales la atención de personas, evaluación de viviendas y entrega de ayudas.… pic.twitter.com/Qv9Yy8FDSO — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 11, 2026

Respecto a la recepción de cooperación exterior para atender el evento, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó apoyos con la Unión Europea. Diversas naciones de la región y Estados Unidos ofrecieron asistencia técnica y recursos económicos para fortalecer las labores de rescate y la provisión de suministros médicos.

Impacto en la infraestructura y los servicios locales

En Cali, nuestra prioridad son las familias afectadas y las personas desaparecidas que ha dejado esta tragedia natural.



Desde el Gobierno Nacional, en articulación con las autoridades departamentales y locales, trabajamos sin descanso en la atención de los heridos, la búsqueda… pic.twitter.com/WFGLM3ofCm — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

En las capitales del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, la alta demanda de atención sobrepasó la capacidad de los centros asistenciales. Los organismos de control reportaron más de 40 réplicas posteriores al sismo principal, lo que obligó a mantener la evacuación preventiva de inmuebles altos y la suspensión de actividades deportivas públicas.

Las brigadas comunitarias continúan labores nocturnas de remoción de estructuras de concreto mediante herramientas manuales. Las autoridades mantienen habilitados los canales de auxilio mientras avanza la evaluación técnica de los daños en las redes de agua y energía.