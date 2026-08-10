El “plan de seguimiento” de la Defensoría del Pueblo tras el terremoto de este lunes en Colombia

La Defensoría del Pueblo aseguró que las sedes de la entidad, en las regionales de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, Chocó y Pacífico, terminaron con afectaciones considerables en su infraestructura, por lo que no se puede hacer atención presencial en esos puntos; sin embargo, activaron lo que llamaron un “Plan Institucional de Continuidad del Servicio”.

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El plan de atención a la comunidad que activa la defensoría del pueblo obedece justamente a la coyuntura tras el terremoto que afectó a Colombia este lunes 10 de agosto. El objetivo principal es mantener la atención a los ciudadanos y garantizar el acompañamiento en las zonas más afectadas.

“Como consecuencia del sismo, nuestras oficinas de las Defensorías Regionales de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, Chocó y Pacífico presentaron daños en su infraestructura y actualmente no se encuentran habilitadas para la atención presencial”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Advirtieron desde la entidad que se puso en marcha un plan de seguimiento a la respuesta frente a la emergencia sísmica, que contempla el acompañamiento a las comunidades afectadas y el apoyo técnico y operativo a nuestras regionales en los territorios impactados.

“Una vez finalicemos las verificaciones correspondientes, informaremos oportunamente los ajustes que debamos realizar en la prestación de nuestros servicios, manteniendo nuestro compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos”, insistió la entidad.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Para la Defensoría del Pueblo es fundamental garantizar la presencia de las instituciones en los territorios y acompañando la respuesta, con especial atención a las necesidades de las comunidades afectadas y a la garantía de sus derechos.