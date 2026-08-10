“Mi papá no aparece”: el drama del periodista José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mañana de este lunes, 10 de agosto, a Colombia y que afectó varias regiones en Cali, Valle del Cauca, el periodista José Fernando Patiño vive una angustiosa carrera contra el tiempo para encontrar a su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años.

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El hombre de la tercera edad permanece desaparecido luego del colapso del edificio Torres del Limonar, en el sur de la capital vallecaucana. El comunicador y presentador contó que estaba en Bogotá cuando sucedió la tragedia, pero viajó a Cali al no poder comunicarse con su papá por medio de llamadas telefónicas.

“Mi padre no aparece, obviamente, después del terremoto. Yo empecé a llamarlo varias veces desde Bogotá y mi papá no apareció. De repente, mis familiares vinieron acá al edificio y encontraron el edificio en ruinas, en el piso, y decidieron decirme que esta era la situación. De una me fui para el aeropuerto y me vine para acá”, relató el periodista a SEMANA.

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El comunicador le dijo a este medio que cuando estaba en el avión recibió una información de que su papá había sido trasladado hacia un centro asistencial, pero cuando llegó a la capital del Valle no lo encontró a pesar de que recorrió varios hospitales.

“Mientras estaba en el avión, mandaron un video unos amigos que vinieron, preguntaron en un puesto que habían improvisado y ahí estaba el nombre de mi papá, que lo habían trasladado a la clínica. Pero cuando llegué, allá no estaba enlistado ni como NN ni como nada. Ya estaban todos identificados”, explicó.

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Hasta la publicación de este informe periodístico, el papá del comunicador aún no había aparecido y este pidió mayor apoyo por parte de las autoridades con el fin de dar con el paradero de su ser querido.

“Busqué en otros centros de salud, varias personas llamaron a diferentes lugares y no dan razón de mi padre. Entonces ya me vine otra vez para acá, donde está el edificio, y acá estoy, al lado de donde veía por la ventana mi papá”, manifestó.

De igual manera, agradeció a las personas que se han solidarizado con la remoción de los escombros del edificio donde vive su papá.

“Acá mucha gente se solidarizó. Estamos entre todos, con las uñas, sacando baldes con escombros. Ha llegado maquinaria pesada de ayuda, pero fue difícil porque mucha gente estaba ayudando y fue difícil entrar la maquinaria”, relató.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El periodista hizo un llamado para que las autoridades refuercen las operaciones con equipos tecnológicos capaces de detectar señales de vida bajo los escombros.

“Es muy importante para este tipo de casos la reacción inmediata, oportuna y con los elementos tecnológicos para poder llegar a tiempo a las personas que todavía están con vida. El llamado es a que continúen trabajando, porque aquí veo mucha gente, muchos bomberos, muchas personas voluntarias, pero que también se utilice la tecnología necesaria para este tipo de rescates y la maquinaria que se necesita para poder levantar las vigas que están caídas”, pidió Patiño.

Terremoto en Cali: colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Darío Patiño Rivera tiene 78 años y residía en el tercer piso de Torres del Limonar, una edificación de seis niveles ubicada en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali.

“Todo el día he recibido llamadas de: ‘Ah, tu papá ya apareció’. Me dicen eso y voy a averiguar y no está. Entonces, yo les agradezco mucho que puedan realmente gestionar el paradero de mi padre, si es que está por fuera, porque la información salió de aquí mismo diciendo que mi papá había salido. Yo tengo la certeza de que estaba aquí”, señaló.

Patiño aseguró que durante la mañana incluso le informaron que su padre habría logrado salir del edificio, una versión que posteriormente no pudo confirmar.

“Me dijeron por la mañana que mi papá salió. Esa ha sido una confusión enorme, que duele demasiado también”, sostuvo.