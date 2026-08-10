Terremoto en Colombia: alcalde de Cali decreta toque de queda y ordena militarizar diferentes puntos de la ciudad tras amenazas de saqueos

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó el toque de queda y ordenó militarizar diferentes puntos de la ciudad para atender la emergencia provocada por el terremoto de 7.4 de la mañana de este lunes, 10 de agosto.

Según indicó la Alcaldía, el propósito es garantizar las labores de rescate que adelantan los organismos de socorro y preservar la seguridad en la ciudad.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: presidente Abelardo De La Espriella llegó a Cali para atender la emergencia

El toque de queda inicia este lunes desde las 8:00 p. m. y va hasta las 6:00 a. m. del martes 11 de agosto. Además, según indicó la Alcaldía, se militarizarán distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos afectados por el sismo.

El alcalde, de igual forma, declaró la calamidad pública para atender la emergencia.

Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, edificaciones sobre la avenida Roosevelt y al frente del coliseo de hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Otra de las medidas es la declaratoria de alerta roja hospitalaria para priorizar la atención de la emergencia.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, habló sobre el número de personas fallecidas, la cifra de lesionados y los puntos donde buscan a personas atrapadas entre los escombros.

“Tenemos 46 edificios o viviendas colapsadas, tenemos 24 hospitales o clínicas colapsadas, 28 personas fallecidas, 456 heridos”, dijo en Blu Radio.

Cifra de muertes por el terremoto en Cali y el Valle asciende a 55: este es el balance más reciente

La situación es igual de grave a la que se vive en el departamento del Valle del Cauca, del cual Cali es su capital. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, habló al respecto.

“Hay muchas viviendas colapsadas, pero también iglesias, alcaldías afectadas. Los hospitales de El Águila y de Roldanillo son los más afectados, pero también en La Cumbre y en otros municipios hay afectaciones menores, pero de todas formas afectaciones que nos bloquean un poco la atención a los pacientes. En el Hospital Universitario del Valle también se tuvieron que evacuar pacientes”, detalló la mandataria.

El terremoto de 7.4 de la mañana de este lunes, 10 de agosto, azotó a Cali y a otras regiones de Colombia. Foto: AFP

En el Valle, indicó la Gobernación, han podido establecer que 27 personas murieron durante la emergencia, lo que suma 55 víctimas fatales con las reportadas en Cali.

En medio de la atención de las emergencias, el alcalde Alejandro Eder fue agredido. El mandatario de los caleños se encontraba con varias personas cuando le comenzaron a gritar cosas y, de repente, el esquema de seguridad lo extrajo de la zona; fue en ese momento cuando le lanzaron una piedra que golpeó su cabeza.

Agreden a Alejandro Eder, alcalde de Cali, cuando atendía emergencia tras terremoto: todo quedó en video

Se conoció que las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar plenamente a quienes cometieron esta agresión contra el mandatario de los caleños.