Terremoto en Colombia: mascotas desaparecidas y fundaciones afectadas piden ayuda tras la emergencia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejó una grave emergencia en diferentes regiones del país. El movimiento tuvo su epicentro en Chocó y fue percibido con fuerza en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y otras zonas del territorio nacional.

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Mientras los organismos de socorro avanzan en la atención de las comunidades afectadas, otra situación comenzó a hacerse visible con el paso de las horas: decenas de familias empezaron a utilizar las redes sociales para buscar a sus perros y gatos, algunos de los cuales escaparon durante los momentos de mayor angustia.

Los animales también pueden sufrir las consecuencias de una emergencia de esta magnitud. Las vibraciones, los ruidos, la caída de objetos y la reacción de las personas pueden generarles altos niveles de miedo y desorientación, haciendo que corran, intenten esconderse o abandonen los lugares en los que normalmente permanecen.

Mascotas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

Los reportes de perros y gatos extraviados comenzaron a conocerse en varias de las ciudades donde el terremoto se sintió con mayor intensidad. Las familias han difundido fotografías, características y los últimos lugares donde fueron vistos con la esperanza de obtener información que permita ubicarlos.

Uno de los casos es el de Brisa, una golden retriever que desapareció durante la evacuación del edificio Mirador Campestre, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. De acuerdo con la información difundida para encontrarla, habría corrido hacia el sector de El Vergel.

En Manizales también se adelanta la búsqueda de Lolita, desaparecida en el sector de Chipre. Al momento de perderse llevaba un collar azul con su respectiva placa de identificación.

En Cali, por su parte, se conoció el caso de Max, un perro de aproximadamente cuatro años que habría salido corriendo durante el terremoto. Su último rastro fue reportado en inmediaciones de Ciudad Meléndez y Valle del Lili.

A la lista se sumó Akane, buscada en el barrio Panamericano, también en la capital del Valle del Cauca. Además, familiares buscan a Millie y Mara, dos perritas reportadas como desaparecidas en el barrio Alfonso López III.

Estos son solo algunos de los casos que han comenzado a circular después de la emergencia. Las autoridades y organizaciones animalistas han pedido que, si una persona encuentra un animal desorientado, antes de asumir que fue abandonado, intente establecer si corresponde a alguna de las mascotas reportadas como desaparecidas.

También es importante tomar fotografías claras del animal encontrado, registrar el lugar exacto donde fue visto y compartir la información a través de canales comunitarios y organizaciones dedicadas a la protección animal.

¿Qué hacer con perros y gatos durante un terremoto?

En medio de un movimiento sísmico, intentar sacar a un animal por la fuerza del sitio donde decidió refugiarse puede aumentar su nivel de estrés. Si se encuentra protegido y no está expuesto a un peligro inmediato, lo recomendable es esperar a que termine el movimiento antes de movilizarlo.

La situación cambia si es necesario evacuar. Los perros deberían permanecer asegurados con su correa y los gatos ser trasladados dentro de un guacal o transportador. Antes de abrir puertas o salir a espacios públicos, es especialmente importante tenerlos bajo control, pues una reacción inesperada por miedo puede terminar en un extravío.

Otro punto clave es revisar las condiciones del lugar antes de desplazarse. Vidrios rotos, objetos que puedan desprenderse, cables, escombros y estructuras inestables representan riesgos tanto para las personas como para los animales.

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Además, así como existe un kit de emergencia para los integrantes de una familia, las mascotas deberían tener el suyo. Agua, alimento, medicamentos que consuman regularmente, elementos de higiene, documentos veterinarios y una forma segura de transportarlos pueden marcar la diferencia si es necesario abandonar la vivienda durante varias horas o días.

La identificación también cobra especial importancia en situaciones como la registrada este lunes. Un collar con una placa que tenga un número de teléfono actualizado o un microchip puede facilitar el regreso del animal a su familia si llega a perderse.

Fundaciones afectadas también necesitan ayuda

La emergencia no solamente puso en riesgo a los animales que viven con familias. Organizaciones y refugios que tienen bajo su cuidado perros y gatos rescatados también resultaron afectados y comenzaron a requerir apoyo.

Entre las organizaciones sobre las que se han reportado afectaciones están la Fundación Siempre a tu Lado, en Pereira; la Fundación Kenovy, en Armenia; la Fundación Ángeles de la Calle, en Manizales, y Amigos de Cuatro Patas, en Villamaría, Caldas. Las necesidades pueden variar dependiendo de las condiciones de cada refugio, pero en medio de la emergencia se ha requerido apoyo con alimentos para perros y gatos, agua y diferentes insumos para la atención de animales.

En el Valle del Cauca también se han articulado acciones para responder a las necesidades de los animales afectados. Entidades y organismos como la Defensa Civil del Valle, la Policía Nacional, el Centro de Bienestar Animal de Cali y la Gobernación del Valle hacen parte de las labores que se han activado frente a la emergencia.

Para quienes quieran aportar, resulta fundamental comprobar primero que la solicitud provenga directamente de la fundación, refugio o autoridad correspondiente. En situaciones de emergencia pueden circular números de cuentas, enlaces y publicaciones falsas, por lo que cualquier donación de dinero o elementos debe realizarse únicamente después de verificar su procedencia.

La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que perros y gatos formen parte de los planes familiares de evacuación. Saber cómo transportarlos, mantener actualizada su identificación y contar previamente con sus elementos básicos puede reducir el riesgo de que una situación de emergencia termine también separándolos de sus familias.