A correr por los animales: llega la tercera edición de la Carrera Ángel y este 6 de agosto es el último día de inscripción

La tercera edición de la Carrera Ángel por los Animales ya calienta motores en Bogotá y promete reunir a miles de personas junto a sus animales de compañía en una jornada deportiva con un objetivo muy claro: recaudar recursos para seguir rescatando, rehabilitando y protegiendo a perros y gatos víctimas de maltrato y abandono.

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La iniciativa es uno de los eventos solidarios más importantes dedicados al bienestar animal en la capital.

La carrera nació inspirada en la historia de Ángel, un perro rescatado que logró transformar una experiencia de sufrimiento en un símbolo de resistencia, dignidad y esperanza. Su historia motivó la creación de este movimiento, que hoy reúne a miles de personas convencidas de que cada inscripción puede representar alimento, tratamientos veterinarios, esterilizaciones o una nueva oportunidad para animales vulnerables.

El evento se llevará a cabo el próximo 16 de agosto desde las 7:00 a. m. en el Parque Villas de Aranjuez, en Bogotá.

Las inscripciones están disponibles hasta hoy, 6 de agosto, y pueden realizarse a través del perfil oficial de Instagram de la Carrera Ángel por los Animales o en su página web. Los cupos son limitados y los organizadores esperan una amplia participación en el evento.

Los participantes podrán elegir entre tres recorridos. El primero será de un kilómetro para quienes deseen correr junto a sus perros; el segundo, de cinco kilómetros, y el tercero, de diez kilómetros, para quienes busquen un mayor reto deportivo de resistencia.

Todas las personas inscritas recibirán un kit con camiseta oficial, bolsa, número con chip, medalla, hidratación y una pañoleta para su mascota.

Los recursos que se obtengan por la carrera serán destinados a tres organizaciones dedicadas a la protección animal. Mi Mejor Amigo, que realiza labores de rescate, atención de emergencias y rehabilitación emocional. Dogs & Hugs, que invertirá los fondos en la construcción de un santuario para perros con discapacidad o de edad avanzada, además de fortalecer los rescates.

Por su parte, Dejando Huellas utilizará el dinero para cubrir deudas veterinarias, adecuar guarderías y mejorar las condiciones de los animales bajo su cuidado.

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La Carrera Ángel busca demostrar que correr también puede convertirse en una forma de cambiar vidas. Más allá de cruzar una meta, la invitación va dirigida a apoyar una causa que sigue creciendo y que convierte cada paso en esperanza para miles de animales que todavía esperan una segunda oportunidad.