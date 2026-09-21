Este es el valor que Win Sports debe igualar o superar para no perder los derechos de TV del fútbol colombiano

La discusión sigue en aumento y ahora se concreta una asamblea en la Dimayor entre los 36 clubs inscritos para definir al operador televisivo que tendrá los derechos para transmitir fútbol colombiano en el 2027.

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En ocho semanas, aproximadamente, se conocerán la respuesta de Win Sports, quien será el ganador de la puja y todo lo que pasará con los derechos de televisión del fútbol colombiano.

No solo se trata de saber quién será el operador de televisión. La discusión y la atención de los hinchas también se centran en las posturas del G8 (los ocho grandes del FPC), que han fortalecido su bloque y buscan que la repartición de los derechos se haga de manera diferente, con un criterio basado más en la competitividad que en una distribución igualitaria para todos.

Son puntos fundamentales en la negociación y ya está llegando la hora cero. Desde hace tiempo no había tanta incertidumbre por este tema, solo hasta estos días, teniendo en cuenta que el contrato de la Dimayor con Win Sports va hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por ejemplo, en esa asamblea de este 21 de septiembre, se conoció que la empresa panameña Go Sports les puso el ojo a los derechos de TV y se ganó un lugar en la pelea. La compañía de Mauricio Correa presentó una propuesta que resultó atractiva en la Dimayor y ahora el balón está en el campo de Win Sports.

La disputa por los derechos de TV del fútbol colombiano toma fuerza Foto: Logo Dimayor / Imagen de referencia Win Sports

“La empresa Go Sports Media, creada en Panamá por Mauricio Correa, entró a competir con Win (Sports) por los derechos de las transmisiones del fútbol colombiano. La oferta en mesa es de 90 millones de dólares al año. Win tiene 60 días para igualar, aumentar o desistir de esta oferta”, dice Mauricio Osorio en la red social X.

¿Podrá Win Sports igualar o mejorar la oferta?

Win, en su potestad en el contrato, tiene el derecho de responder a la mejor oferta presentada. En este caso, Go Sports colocó 90 millones de dólares para quedarse con el botín y ahora se espera la respuesta del canal colombiano del conglomerado de RCN, pues podrá mejorar los números o desistir y retirarse.

Win Sports es el canal licenciado para emitir los partidos del fútbol profesional colombiano. Foto: Instagram @laurabernalb

Son 90 millones de dólares con los que Win Sports debe responder y así intentar quedarse con los derechos del fútbol colombiano. Desde la fecha (21 de septiembre), tiene 60 días para responder.

Ningún otro operador y cadena de TV podrá ingresar a la puja tras la elección de la asamblea de la Dimayor.