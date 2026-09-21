¿Reconciliación a la vista? El video de Beéle y Cara Rodríguez muy cercanos que encendió las redes sociales

El cantante Beéle y su exesposa, la creadora de contenido Camila ‘Cara’ Rodríguez, volvieron a concentrar la atención de las redes tras la difusión de imágenes en las que se les observa compartiendo en un entorno familiar.

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El encuentro tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños número tres de su hijo menor, Paolo, un evento ambientado en la temática infantil de Bob Esponja.

En el video que circuló ampliamente durante el fin de semana del 20 de septiembre de 2026, la expareja posó sonriente junto al menor, evidenciando un trato cercano mediante gestos de afecto como abrazos y un breve contacto de manos mientras compartían la jornada festiva.

La difusión del video desató múltiples reacciones entre los seguidores de ambas figuras públicas. Mientras un sector de la audiencia interpretó la actitud de la expareja como una eventual reconciliación sentimental, otros usuarios señalaron que podría tratarse de una dinámica sana, enfocada exclusivamente en el bienestar de sus dos hijos en común, Ethan y Paolo.

Hasta el momento, ni el intérprete de “Loco” ni la creadora de contenido han emitido declaraciones confirmando o desmintiendo las versiones que sugieren un retorno sentimental.

El episodio también centró el interés mediático en la situación sentimental actual de Rodríguez con el productor musical y DJ Jake Castro, con quien sostiene una relación sentimental pública desde inicios de 2025.

Dado que Castro no estuvo presente en el festejo infantil y que las interacciones digitales de la pareja han sido escasas en semanas recientes, diversos internautas pusieron en tela de juicio la continuidad de la relación.

La reaparición conjunta de la expareja resulta significativa en redes debido al historial tras su separación. El matrimonio concluyó en medio de acusaciones públicas de infidelidad y disputas legales.

En 2025, el caso trascendió cuando un fallo de una comisaría de familia reconoció al artista como víctima de violencia intrafamiliar, emitiendo medidas de protección a su favor.

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Por su parte, Cara Rodríguez ha mantenido públicamente una versión divergente sobre las dinámicas del conflicto, reiterando en diversas oportunidades que sus decisiones y apariciones junto al cantante se fundamentan en la crianza compartida de sus hijos.

No es la primera ocasión en que la expareja coincide públicamente tras su ruptura. En 2025, Rodríguez asistió acompañada de los menores a una presentación del cantante en Bogotá, un hecho que en su momento también motivó especulaciones que posteriormente no trascendieron al plano sentimental.