Miguel Ángel Borja fue la figura de la noche en el fútbol mexicano. Con un doblete salvador del atacante cordobés, el Club América empató 2-2 con Chivas Guadalajara en el gran clásico nacional, jugado en un mítico Azteca pletórico que vio cómo su nuevo delantero estrella navegaba por la gloria, así como el rostro del DT del ‘Rebaño Sagrado’ lo decía todo.

Esta es la empresa panameña que compite con Win Sports por los derechos de TV del fútbol colombiano

La cantidad de días que El Campín no tendría fútbol en octubre por conciertos: casi un mes de para

Por la novena jornada de la Liga MX, Miguel Borja fue suplente, pero entró al 66’ por Raphael Veiga. El delantero colombiano necesitó tres minutos para hacerse sentir con doblete y no solo eso, sino que se lanzó un golazo de chilena para darle la vuelta al mundo y ser viral en redes sociales. Gabriel Milito, DT de Chivas, lo lamentó.

Corría el minuto 71 en el reloj y América de México perdía 0-2 en el Azteca, hasta que apareció un centro que acabó en genialidad de Miguel Ángel Borja, un golazo que hasta hace bulla en la Fifa y se apunta para ser nominado al Premio Puskás.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

El gesto del DT Gabriel Milito también se gana las miradas: quedó pálido tras el movimiento del cordobés.

La reacción de Milito cuando le empataron el partido.



Me recordó inmediatamente a alguien… JAJAJAJA pic.twitter.com/1I8TY4TmL2 — Alee (@ImAleeJeje) September 20, 2026

Milito le daba indicaciones a uno de los jugadores que iba a ingresar como recambio, pero tuvo que detenerse y siguió con su mirada la genialidad de Miguel Ángel Borja. Su rostro de desolación decía preocupación por el tanto en contra y sorpresa total por semejante obra de arte.

Chivas pasó de la victoria al empate

Con el 2-2 en Azteca, Chivas de Guadalajara se mantiene en segundo lugar en la Liga MX con 18 puntos, uno menos que el líder Toluca del Turco Mohamed. Por su parte, Las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada siguen en tercer lugar con 17 unidades y un partido pendiente.

Miguel Ángel Borja marcó un golazo de chilena en América de México en el clásico vs. Chivas Foto: Captura a transmisión TUDN / Getty Images

“La verdad, hicimos más méritos para el rival, el primer tiempo nos costó y en el segundo nos pudimos haber llevado el partido, por más que Chivas es un equipo complicado”, dijo Almada.

Bryan González hizo el 1-0 para el Rebaño con una palomita al minuto 32. Al 45′+2, el defensa americanista Miguel Vázquez concedió el 2-0 en su intento de evitar un remate de Ricardo Marín (autogol).

Borja se convirtió en héroe ante 72.900 espectadores. El Colibrí marcó el 2-1 al 71′ con una tijera espectacular que fue la misma con la que sorprendió a Milito. Asistió el uruguayo Brian Rodríguez.

“Después del primer gol de Borja, que fue un gol magnífico, no pudimos tener el control que tuvimos en el primer tiempo. Ese golazo fue un envión para ellos y se metieron el partido. Se nos escaparon tres puntos y nos queda un sabor amargo”, dijo Milito en rueda de prensa.

Miguel Ángel Borja, el hombre del momento en Club América de México. Foto: Getty Images

Tres minutos después, Borja firmó el 2-2 a pase del capitán Henry Martín. Borja reduce un poco los malos números, pues a pesar del memorable empate, el América alargó a ocho partidos su racha sin ganar en clásicos.