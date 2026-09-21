Socio de Luis Díaz en el Bayern Múnich impone un nuevo récord que retumba en el mundo: se acerca al Balón de Oro

El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, de 33 años de edad, marcó en el Allianz Arena su gol número 100 en la Bundesliga alemana, en su partido 98º por liga, borrando el antiguo récord en Alemania de Dieter Müller con el Colonia en los años setenta. La víctima fue el Unión Berlín, en juego por la cuarta fecha del torneo, en el que la máquina bávara goleó 7-0.

Bayern Múnich de Luis Díaz sacude la tabla en Bundesliga: histórica goleada a Unión Berlín

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En el minuto 38, Michael Olise fue derribado en el área por el defensa del Union Berlín, Tom Rothe. Harry Kane se hizo cargo, engañó al portero Frederik Rönnow desde el punto penal para anotar el segundo gol muniqués de la noche tras la apertura del marcador de Jamal Musiala (18′).

Llegado al Bayern en el verano europeo de 2023, Kane terminó en lo más alto de la tabla de goleadores en sus tres temporadas de Bundesliga, con 36 goles en 2023/24, 26 goles en 2024/25 y nuevamente 36 goles en 2025/26, conquistando además en dos ocasiones la Bota de Oro europea en los veranos de 2024 y 2026.

Esta temporada, había inaugurado su cuenta en la Bundesliga la semana pasada en Elversberg, con el gol de la victoria del Bayern (2-1). Sumando todas las competiciones, Kane acumula 154 goles en 151 partidos con el Bayern en algo más de tres temporadas.

Harry Kane contra el Unión Berlín Foto: NurPhoto via Getty Images

Antes de Harry Kane, Dieter Müller poseía el récord anterior. El delantero del FC Colonia necesitó 129 partidos para alcanzar los 100 goles en la Bundesliga a principios de la década de 1970.

En las cinco grandes ligas de Europa (Alemania, Inglaterra, España, Francia e Italia), solo Cristiano Ronaldo tardó menos tiempo en alcanzar esa marca, con 92 partidos disputados con el Real Madrid en LaLiga a principios de la década de 2010.

Bayern va por un nuevo título

Con 10 puntos en cuatro partidos jugados, Bayern Múnich es segundo en la tabla de la Bundesliga. La goleada al Unión Berlín le da +12 de diferencia de gol, aunque Borussia Dortmund le supera tras su racha perfecta de puntos, pues lleva cuatro victorias consecutivas y 12 unidades. El gigante bávaro lleva 10 y lo escolta.

Friburgo, por su parte, asoma tercero y empata en puntos con el Bayern Múnich tras el empate 2-2 con el Eintracht Frankfurt.

Luis Díaz contra el Unión Berlín Foto: FC Bayern via Getty Images

Respecto a lo demás, Augsburgo cierra las posiciones parciales de Champions League, mientras que Bayer Leverkusen y Mainz ocupan casillas momentáneas de clasificación a competencias europeas.