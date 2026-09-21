No todos los carros híbridos reciben beneficios tributarios: conozca los casos que no califican en Colombia

Los vehículos híbridos han tenido un alto impacto en Colombia. Tras la llegada de más unidades sostenibles en el país, existen más usuarios que optan por estos tipos de automóviles.

¿Un vehículo híbrido es aprovechado al máximo? Estas claves ayudan a usar mejor su tecnología

Entre los meses de enero y agosto de 2026, se han registrado un total de 63.210 unidades en el país, de acuerdo con los más recientes reportes por parte de Fenalco y la Andi. Esto genera un crecimiento del 61 % en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año 2025.

Varias personas no solamente se han adentrado en estos modelos debido a su comodidad, sino que por las numerosas ventajas que ofrecen en comparación con las unidades tradicionales, ya sea deducciones en renta, menores tarifas de impuestos o beneficios en el IVA.

Los vehículos híbridos han aumentado su presencia en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty

Sin embargo, existen ciertos modelos de estos carros híbridos que en el país no pueden acceder a estos incentivos, ya que no todas las tecnologías reciben el mismo tratamiento.

¿Qué vehículos híbridos no pueden tener los beneficios tributarios?

Los vehículos híbridos ligeros, que también son conocidos como MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), son automóviles cuyo sistema eléctrico solo funciona como apoyo secundario y no tiene la capacidad de impulsar el carro por sí solo.

Es por esa razón que esta clase de carros no se encuentra incluida para recibir beneficios tributarios. Según lo establecido por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME), los incentivos solamente son contemplados para los vehículos 100 % eléctricos, además de unidades híbridas completas o enchufables.

La entidad recuerda esto por medio de su página web, en la que, en la sección de requisitos para recibir los beneficios, indica qué usuarios pueden acceder a estas ventajas

Los vehículos híbridos ligeros o MHEV no están incluidos entre las tecnologías que pueden acceder a los incentivos tributarios certificados por la UPME. Foto: Getty Images

“Recuerda que puedes realizar una solicitud del Certificado UPME para vehículos eléctricos (automóviles, camperos, motos, camionetas, taxis, buses, microbuses, camiones, tractocamiones y volquetas) de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 5443 de 2009 del Ministerio de Transporte y para vehículos híbridos (automóviles, camperos, motos y camionetas tipo PHEV o HEV). No pueden acceder a incentivos tributarios los vehículos híbridos con tecnología MHEV, comenta la entidad.

Los beneficios tributarios que no pueden conseguir carros híbridos MHEV, son los siguientes: