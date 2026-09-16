¿Los carros híbridos deben usar gasolina extra? Revelan cuánto ahorraría un conductor en Colombia

Los vehículos híbridos sí deben ser alimentados con gasolina extra en Colombia, según varios expertos que advierten los cuidados que deben tener los propietarios de estos autos para preservar su cuidado con el paso del tiempo.

Cargador portátil para carros eléctricos e híbridos: precio, cómo funciona y dónde conseguirlo en Colombia

Algunos fabricantes de estos vehículos recomiendan emplear productos de 91 octanos o superiores en sus motores, mientras que el combustible tradicional, también conocido en el argot popular como “corriente”, tiene hasta 89 octanos, según algunas empresas que prestan este servicio.

Es por esto que varios expertos insisten en que estos vehículos deben ser alimentados con opciones de alto octanaje. También recomiendan paquetes de aditivos detergentes desarrollados para responder a las especificaciones técnicas de estos automóviles.

Estos vehículos exigen del combustible extra, según expertos. Foto: Getty Images

El blog especializado de Asopartes detalla las razones que justifican el uso de este tipo de combustible:

Por protección a los componentes internos: aseguran que estos combustibles de alto octanaje previenen la detonación prematura de algunos componentes de los motores, prolongando con ello la vida útil del automotor.

aseguran que estos combustibles de alto octanaje previenen la detonación prematura de algunos componentes de los motores, prolongando con ello la vida útil del automotor. Sistemas de alta eficiencia: los vehículos híbridos cuentan con un funcionamiento muy tecnológico que opera bajo ciclos de combustión especializados, como el Atkinson, exigiendo así un suministro de energía de alta calidad.

los vehículos híbridos cuentan con un funcionamiento muy tecnológico que opera bajo ciclos de combustión especializados, como el Atkinson, exigiendo así un suministro de energía de alta calidad. Mantenimiento del sistema de inyección: aseguran que los aditivos y componentes premium que aporta este tipo de combustible reducen la acumulación de residuos en inyectores y válvulas, ayudando per se al motor y su vida útil.

aseguran que los aditivos y componentes premium que aporta este tipo de combustible reducen la acumulación de residuos en inyectores y válvulas, ayudando per se al motor y su vida útil. Potencia: los híbridos funcionan con tecnología y combustible, por lo que la alternancia de sus fuentes de energía exige que cada una de ellas dos dé lo mejor de sí. Este es el último motivante del combustible extra para estos vehículos.

El impacto real del sol y la lluvia de Colombia en los vehículos eléctricos e híbridos

Vale la pena recordar el funcionamiento de estos vehículos que, tal como su nombre lo indica, tienen un sistema híbrido, pues alternan su funcionamiento con electricidad y combustible fósil.

Así, es posible entender que el poco combustible que usa el vehículo debe ser del más alto octanaje posible. Diferentes expertos advierten que recurrir a un combustible de menor calidad puede provocar una pérdida de potencia, mayor desgaste mecánico, acumulación de residuos y eventuales sobrecostos de mantenimiento a largo plazo.

El mercado automotor en Colombia impulsa los híbridos como opción eficiente y con beneficios fiscales para los usuarios. Foto: Getty Images

Estos vehículos tienen dos versiones: híbridos autorrecargables y enchufables, generando un gasto distinto los dos:

Híbridos autorrecargables (HEV)

Estos son altamente eficientes en ciudades donde el tráfico urbano exige el constante frenado, por lo que, tras la regeneración de su sistema, permite rendimientos de aproximadamente 60 o 70 kilómetros por galón.

En este contexto, diversos estudios concluyen que estos representan un ahorro monetario que alcanza entre un 30% y 50% para los conductores, comparando con un auto a combustión de la misma gama.

Híbridos enchufables (PHEV)

Entre tanto, esta versión enchufable propone baterías de mayor capacidad que se cargan mediante la red eléctrica, permitiendo recorrer entre 40 y 80 kilómetros diarios usando exclusivamente la tecnología sin emisiones.

Así, los conductores pueden alcanzar un ahorro en su combustible entre el 50% y el 75%, permitiendo en ocasiones un gasto nulo de gasolina.