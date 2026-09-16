Los costos de mantenimiento y reparación automotriz registraron una inflación anual del 10,34% a julio de 2026, a pesar de que algunos insumos clave como llantas bajaron sus precios, según reportó la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes).

Los repuestos del vehículo que no conviene descuidar: podrían evitar gastos mayores

En términos generales, el balance del gremio demuestra un encarecimiento en todos los servicios de mantenimiento y sus insumos; sin embargo, dos categorías específicas demostraron una disminución en sus precios que compara el 2026 con el 2025.

Las llantas y rines disminuyeron en un 2,53%, mientras los repuestos que estuvieron incluidos en la categoría “otros”, reflejando una variación negativa de 0,57%.

Comerciantes de la industria explicaron a SEMANA que, en neumáticos de gama baja, esta reducción no se ha traducido en un ahorro considerable para el precio final para los conductores colombianos; sin embargo, “algunos pesos sí han bajado”.

Las llantas y los rines fueron las categorías que más aumentaron sus precios. Foto: Getty Images

Los costos que aumentaron para este año en el mantenimiento de carros

El balance de Asopartes destaca que el cambio de aceite aumentó en un 4,19% anual. Ahora bien, esto no se ha traducido en un gran incremento para los ciudadanos y, según blogs especializados de empresas de la industria, este servicio sigue costando entre $110.000 y $300.000, dependiendo del vehículo y el lugar en que se realiza el trámite.

Además, este se consolidó como el rubro de servicio de mayor incremento mensual en julio con una subida del 0,80% frente a junio de 2026.

Por su parte, servicios especializados de acondicionamiento estético como la latonería y pintura registraron una variación anual del 5,07%, mientras que los servicios de limpieza y conservación de vehículos subieron un 4,83%.

El daño desapercibido en la pintura del carro que puede salir costoso si no se atiende a tiempo

El reporte de Asopartes insiste en la planificación de este tipo de servicios por parte de los conductores en Colombia, resaltando la importancia que este tiene en la seguridad y vida útil de un vehículo. Además, el gremio concluyó que uno de los mayores aumentos se evidenció en la mano de obra en los talleres del país.

¿Por qué sube la mano de obra en los talleres?

Según Asopartes, el aumento del 10,34% en la atención técnica responde a presiones operativas en los talleres mecánicos, incluyendo el costo del suelo comercial, los incrementos salariales del sector técnico, la constante actualización tecnológica requerida para atender el parque automotor moderno (como escáneres y herramientas de diagnóstico) y el costo de los servicios públicos.

En algunas ocasiones, intervenir un rayón puede prevenir una afectación de mayor magnitud. Foto: Suministrada A.P.I.

“El comportamiento de los precios refuerza la importancia de planificar las revisiones, privilegiar el mantenimiento preventivo y acudir a talleres formales y repuestos de calidad. Aplazar una reparación necesaria puede representar mayores costos posteriormente y, sobre todo, aumentar los riesgos en las vías”, afirma Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

Por último, en el gremio de las autopartes enfatiza la importancia de acudir a talleres formales y certificados que garanticen la instalación de repuestos originales. Posponer o aplazar intervenciones mecánicas preventivas para evitar el alza en los costos de mano de obra puede terminar acarreando averías mayores e irreversibles en el vehículo.