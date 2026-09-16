Tesla por fin revelará su esperado deportivo eléctrico: esta es la fecha tras años de espera

La marca de automóviles Tesla ha destacado en el mercado automotor, ofreciendo varios modelos que han sido de interés para los usuarios.

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Esto se ha demostrado en distintos países, como lo es el caso de Colombia, en donde desde su llegada ha sido una de las compañías que más ventas ha tenido.

Si bien para muchos, cuando piensan en Tesla, tienen en mente modelos como la Tesla Model Y o la Cybertruck, ninguna de estas está relacionada con el ámbito automovilístico deportivo.

Este hecho cambiaría en el futuro, ya que la compañía del billonario Elon Musk anunció la presentación del esperado Tesla Roadster, el carro deportivo de segunda generación que será revelado al mundo durante los próximos días, específicamente el 1 de octubre de 2026 en Waco, Texas.

El vehículo había sido mostrado previamente al público en el año 2017 y a partir de allí ha tenido múltiples retrasos y aplazamientos, lo que ha derivado en la incógnita de varias personas sobre cuándo sería el momento en el que este carro estaría rodando por las calles del mundo.

Ahora, tras largos años de espera, el auto será presentado de manera oficial para el interés y deseo de múltiples clientes y usuarios.

En la página oficial de Tesla, existe actualmente una cuenta regresiva, acompañada de una referida imagen del modelo, indicando el tiempo restante para la presentación del vehículo.

No obstante, el adelanto del carro no mostró demasiado detalle, ya que apenas se pueden revisar algunos aspectos, alguna de estas formando parte de las luces traseras del carro.

Una de las mayores preguntas es acorde al desempeño que tendría este carro al momento de salir del mercado, en donde Tesla comunicó una capacidad de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de dos segundos, una marca que lo estaría colocando entre los vehículos de producción más rápidos en el mercado.

Adicionalmente, se proyecta que el nuevo modelo Roadster estaría alcanzando una velocidad máxima superior a las 250 millas por hora.

Sin embargo, una de las capacidades más notables que se podría ver con este carro se encuentra en materia de tecnología futurista. El mismo Elon Musk, por medio de su cuenta de X en 2018, informó que la eventual versión estaría equipada con 10 pequeños propulsores de cohetes que ayudarían a mejorar drásticamente la aceleración, velocidad máxima, el frenado y la capacidad de curvas.

“Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele”, comentó Musk.