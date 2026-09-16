Revelan en vivo lo que Lorenzo le dijo a James tras anunciarle su retiro de Selección Colombia

James Rodríguez puso punto final a su paso por la Selección Colombia y anunció su retiro. En un emotivo video, el número 10 confirmó que no volverá a jugar con la amarilla, sino que se centrará en Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el anuncio de James Rodríguez y su retiro de la Selección Colombia

De esta manera, acabó con el hermetismo que había sobre su futuro en la Tricolor, donde fueron más de 15 años ocupando la posición de volante.

Mucho se ha hablado sobre esta decisión, pero en medio de todo se dio a conocer la que habría sido la primera reacción de Néstor Lorenzo después de que el jugador le confirmara su retiro de la escuadra nacional.

El periodista Eduardo Luis López contó cuál fue la respuesta que el estratega argentino tuvo. “James como que habló esto con Lorenzo. (...) Y me contaron por ahí que Lorenzo como que le dijo: ‘No lo hagas’”, reveló en La FM.

El reconocido narrador dejó en claro que esto no significaba que el cucuteño iba a ser llamado en la próxima fecha Fifa, pero al parecer el técnico no quería que todavía se fuera del equipo.

“Yo creo que era muy evidente que James no estaba en la convocatoria, (...) pero tiene muchas miradas, si es que fue cierto, que Lorenzo le haya dicho que no lo hiciera”, agregó.

Falcao García se lució: emotivo mensaje para James Rodríguez tras su retiro de la Selección Colombia

Hasta el momento, Néstor Lorenzo no ha hablado de manera pública acerca del retiro del número 10 de la Selección Colombia. En las próximas horas entregará la convocatoria para los tres amistosos que se jugarán y se espera que ahí hable de esta decisión.

Quien sí se refirió al tema fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que le dedicó unas emotivas palabras a la exestrella del Real Madrid.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez Foto: Getty Images

“A nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas. (...) (De) personas como él queremos siempre rodearnos”, dijo.