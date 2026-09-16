El gesto de James Rodríguez con Atlético Nacional que le alaban: quedó grabado y es viral

James Rodríguez es la sensación en Atlético Nacional. Su arribo a Colombia ha generado una gran expectativa y entre los verdes le siguen la pista a cada movimiento del nuevo 23 del verdolaga.

El pasado martes en la noche el equipo dirigido por Lucas González se instaló en la capital colombiana para pasar la noche antes del partido de este miércoles contra Internacional de Bogotá.

Como es habitual cuando Nacional visita Bogotá, la afición se acercó al hotel de concentración para el banderazo de apoyo a sus jugadores.

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Fue justo allí que quedó grabada la escena que hoy día le alaban a cucuteño. Como uno más, al exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich se le vio presentarse frente a los aficionados y compartir por varios minutos en medio de canticos, pólvora y algarabía.

En cierto momento James sacó su celular y empezó a grabar a los hinchas mientras estos les cantaban las barras habituales. Dicho gesto de estar con el grupo y no escudarse en ser la estrella es lo que se ha hecho viral.

James ya sabe cual es la hinchada más Grande del País 💚 pic.twitter.com/18Q30nfS7j — 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥  (@Gabriel_Doncel) September 16, 2026

También en otro momento alzó la mano para saludar y estuvo cercano a Juan Manuel Rengifo, con quien compartió algún comentario sobre el momento que estaban viviendo.

Para los seguidores del verde es un orgullo absoluto que una figura de la talla de Rodríguez Rubio este siendo parte del equipo. Además, porqué en sus declaraciones se ha visto comprometido en querer jugar, aportar y ganar títulos.

“Me movió fibras”

En medio de la presentación oficial de James con Atlético Nacional que tuvo transmisión en exclusiva de SEMANA durante el pasado viernes, el exjugador de Selección Colombia dio a conocer que el verde le “movió fibras” cuando le hizo la propuesta y por eso decidió llegar.

“Para mí es un sueño. Desde que hablamos el día lunes sentí algo único, me movió fibras. Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto. Quería estar acá”, reveló de lo sentido.

Despejando las dudas sobre su objetivo al llegar, aseguró: “Quiero ganar, quiero jugar. Si estoy bien quiero entrenarme al 100 % hasta el último minuto”.

Con la llegada del creativo el plan de Nacional es claro y contundente. En 2027 se proyectan a estar en Copa Libertadores para la que harán otros fichajes en busca de conquistarla por tercera vez luego de los títulos de 1989 y 2016.

Se viene el debut

Que James haya viajado a Bogotá hace que se piense con una mayor fuerza que el día de su debut está muy cerca de darse.

El fin de semana anterior estuvo fuera de los convocados vs. Águilas Doradas, pero para el partido de esta noche contra Internacional de Bogotá fue incluido en lugar de Edwin Cardona que presentó lesión.

Ya será decisión del entrenador Lucas González si pone al 23. De titular no se espera que esté, pero sí de suplente y, tal vez, pueda sumar algunos minutos en el remate.

Hora y canal para ver en vivo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Fecha 13 / Liga BetPlay 2026-II

Hora: 8:20 p. m.

Canal: Win Sports

Estadio: El Campín