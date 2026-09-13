James Rodríguez fue presentado oficialmente jugador de Atlético Nacional. El pasado viernes, 11 de septiembre de 2026, los verdolagas le dieron la bienvenida como nuevo futbolista del conjunto antioqueño y, durante su aparición ante los medios, se refirió a su llegada al club y también al capítulo que protagonizó meses atrás con Junior de Barranquilla.

SEMANA transmitió en exclusiva el evento que tuvo lugar en la sede deportiva de Atlético Nacional, donde estuvieron el presidente, el director deportivo y el técnico del club paisa.

Allí el volante dejó claro que está feliz por comenzar esta nueva etapa y destacó el significado que tiene para él vestir la camiseta del denominado ‘Rey de Copas’. Además, cuando fue consultado por lo ocurrido con Junior, prefirió dar por terminado ese episodio.

“Eso es, yo creo que ya es pasado. Ahora estoy acá. Estoy aquí feliz. Creo que este club y esta camiseta es la que más pesa aquí en Colombia. Así que dicho esto, pues ya está“.

James Rodríguez en su primer entrenamiento como jugador de Atlético Nacional Foto: Suministrada a SEMANA

Con esta declaración, James dejó atrás cualquier especulación sobre las razones que llevaron a que finalmente no llegara a Junior y centró su discurso en su presente con Atlético Nacional.

El fichaje del mediocampista por el equipo antioqueño se convirtió en una de las grandes noticias del fútbol colombiano. Ahora, el jugador afrontará una nueva etapa en el país después de varios años en el fútbol internacional.

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Picante respuesta al frustrado trato con Junior

Antes de acordar su llegada a Nacional, James estuvo en conversaciones con Junior de Barranquilla tiempo atrás. El propio futbolista reconoció en su momento que existió un acercamiento, aunque también explicó que desde el principio sabía que era complicado llegar a un acuerdo.

“Desde un principio todos sabían que era difícil. Sí, hemos hablado, pero desde un principio sabían que era duro. Creo que más el ruido y esas cosas, creo que lo han hecho ellos, pero ya todos sabían que era duro por diferentes cosas”, señaló James en su momento.

“¡Flojo de mierda ese!”



Fuad Char sobre James Rodríguez



Atlético Nacional vs Junior

30 de septiembre



El partido del año.pic.twitter.com/xk8QQkCcjo — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 10, 2026

Fuad Char, máximo accionista de Junior, contó posteriormente su versión de lo ocurrido y expresó su molestia por el desenlace de las negociaciones.

“No, porque cogió a un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta. Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá cuando llego ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía. No... Ese es un capítulo para el olvido”, afirmó el dirigente.

Char también cuestionó en su momento el rendimiento del futbolista y su presencia en la Selección Colombia: “Eso sí me dio una piedra grande... ¿Ese James por qué lo tienen en la Selección? Flojo de m...”.

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Además, consideró que “no le aporta nada a la Selección Colombia. Hoy el fútbol es mucho físico y él no lo tiene para nada”. Sobre su edad, agregó: “Va a cumplir 35 años, pero sin trabajo, no tiene mucho trabajo”.

Ahora, aquel capítulo quedó atrás para James. Su presente está en Atlético Nacional, club que eligió para continuar su carrera y con cuya camiseta espera convertirse nuevamente en protagonista del fútbol colombiano.