Primer imprevisto de Atlético Nacional con James Rodríguez: se filtró el dorsal que usaría en vez del 10

James Rodríguez no podrá usar la camiseta número 10 en Atlético Nacional. La decisión tiene que ver con las políticas de Dimayor, y ahora el capitán de la Selección Colombia portaría un particular número en su espalda.

Nacional no llevó nada del número 10 a la DIMAYOR porque reglamentariamente no se puede. No iban a perder el tiempo. Eso sí, Edwin le ofreció el número a James desde que llegó y seguro será su dorsal el próximo semestre. pic.twitter.com/IiSNxHAPuh — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) September 12, 2026

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Cabe recordar que la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional se dio oficialmente el pasado jueves, 10 de septiembre de 2026. Para ese momento, Nacional ya llevaba cinco partidos en la Liga BetPlay, y Edwin Cardona fue inscrito como el número 10 del cuadro verde de Antioquia.

La periodista Pilar Velásquez, cercana a la información de Nacional, dio detalles en Clásico Paisa: “Por reglamento, y así Edwin Cardona lo quiera hacer, no es tan viable que a James Rodríguez le den la número 10 (...) esto no es un tema de Edwin Cardona, esto es un tema de reglamento”.

Y añadió: “James Rodríguez no podrá usar el número 10 en Atlético Nacional porque el reglamento de Dimayor prohíbe cambiar los dorsales de los jugadores ya inscritos en el torneo”.

¿Qué número va a usar James Rodríguez en Atlético Nacional?

Con la 10 ya ocupada por Edwin Cardona, y sin posibilidad de cambio ante Dimayor, todo apunta a que James Rodríguez usará el número 23 en el rey de copas colombiano.

¿Por qué James Rodríguez usaría el número 23 en Atlético Nacional? Estaría ligado a una de las grandes pasiones de James, además del fútbol: el baloncesto. Estrellas como LeBron James y Michael Jordan han llevado el número 23.

“El número para mí es algo que no es importante. Durante estos años, si piensas en James, piensas en el 10, pero si me toca otro número, cualquiera que sea, creo que va a pasar a un segundo plano”, expresó James, sobre el dorsal, el día de su presentación con Nacional.

James Rodríguez será presentado ante la hinchada de Atlético Nacional

La presentación de James Rodríguez ya fue ante la prensa, pero le falta el saludo a los hinchas de Atlético Nacional. Por tanto, el capitán de la Selección Colombia tendrá su momento con la afición este domingo, 13 de septiembre, en el Atanasio Girardot.

Será antes del partido de Atlético Nacional contra Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-ll. Sin embargo, todo apunta a que el debut de James Rodríguez con el verde de Antioquia podría ser el miércoles, 16 de septiembre, contra Internacional de Bogotá en el estadio El Campín.