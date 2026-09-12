Carolina Cruz destapó detalles de la salud de su padre y preocupó con su mensaje: “Aceptar desde el amor”

Carolina Cruz volvió a referirse a la situación de salud de su padre y compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores. La presentadora ha hablado en diferentes oportunidades sobre el proceso que atraviesa su familia desde que su progenitor fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que ha cambiado la dinámica familiar y que también le ha planteado nuevos retos en la manera de acompañarlo.

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En esta ocasión, la caleña utilizó la dinámica de preguntas de sus historias de Instagram para responder a una persona que quiso saber cómo se encuentra actualmente su padre y sus palabras dejaron ver que se trata de un proceso que ha aprendido a afrontar desde una perspectiva diferente.

“Lo más difícil es aceptar desde el amor y no desde el Ego, mi EGO, el plan del alma de mi papá, con quien escogió vivirlo y en donde escogió vivirlo”, escribió Carolina en la publicación, que acompañó con una fotografía en blanco y negro de su padre.

Carolina Cruz habló de la salud de su padre. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora agregó una reflexión sobre la manera en la que ha decidido acompañarlo durante esta etapa de su vida. “Seguiré siendo la mejor hija del universo y estaré a su lado hasta el día que DIOS lo llame a su presencia”, manifestó.

Las palabras de Carolina se conocen después de que, meses atrás, explicara que su padre todavía conserva cierta independencia para realizar algunas actividades, aunque requiere acompañamiento constante.

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En aquella oportunidad, contó que él todavía reconoce a sus hijos, pero que la situación es diferente con los nietos, a quienes ya no identifica de la misma manera.

La también empresaria ha reconocido que esta situación la ha llevado a cambiar la forma de relacionarse con su padre. En lugar de confrontarlo cuando presenta dificultades para reconocer a alguien o atraviesa momentos de confusión, ha optado por comprender que la enfermedad modifica su percepción de la realidad y acompañarlo desde la paciencia.