Sebastián Vega reveló en SEMANA la verdad de su participación en ‘MasterChef’:“Siempre lo dije”

Sebastián Vega, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, habló con SEMANA y se sinceró sobre su paso por una de las producciones más importantes de la televisión colombiana.

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El famoso actor habló de su salida del programa gastronómico y recordó cómo fue su preparación para permanecer varias semanas en una exigente competencia, en la que los jurados ponen a prueba las habilidades de los participantes y evalúan su evolución en las diferentes técnicas culinarias.

“MasterChef para mí siempre había sido un sueño; siento que es uno de los programas más chéveres que tenemos ahorita. Me encanta porque es un programa familiar, es un programa de cocina, me gusta la cocina y siempre había querido estar. Yo me acuerdo de que cuando gané Cuatro Elementos, yo le dije a las personas en ese entonces aquí en RCN que, por favor, me llevaran a MasterChef Celebrity. Eso fue hace como 8 o 9 años”, dijo.

Reveló que, cuando recibió la oportunidad de hacer parte de la versión 2026, su esposa le brindó todo su apoyo y las herramientas necesarias para que su llegada y evolución en el programa se dieran de la mejor manera posible.

“La monita me dijo: ‘A usted no le importa nada. Casa, empresa, yo me encargo de todo; usted vaya para allá’. Y desde el inicio fue muy satisfactorio, lo disfruté muchísimo, me gocé cada momento, aprendí, trasnoché, estudié, me di cuenta de la obsesividad que tengo al momento de querer aprender y estudiar”, manifestó.

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¿Qué fue lo más complicado para Sebastián Vega en ‘MasterChef Celebrity’?

El actor que le dio vida a ‘El Baby’ en A mano limpia también se refirió a las situaciones complicadas que enfrentan los participantes al intentar convencer a los jurados de que merecen continuar en la competencia, pues deben dedicar gran parte del día a las jornadas de grabación y, además, estudiar para fortalecer sus conocimientos y evitar errores en las pruebas posteriores.

“Lo más difícil, yo creo que puede llegar a ser cuando uno, en momentos, se queda sin herramientas; siempre lo dije, porque a ti te dice que deben entregar una carne, arroz y plátano; yo te puedo hacer algo rico, pero si me dicen que use usos ingredientes llevados hacia lo hindú, pues hasta ahí llegué”, contó en medio de risas.

Sin embargo, resaltó que el apoyo de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, los expertos del programa, así como el de sus compañeros, fue fundamental para continuar en la competencia y mantener su interés por adquirir nuevos conocimientos.

“Los chefs y mis mismos compañeros se daban cuenta de, que yo era un enfermo estudiando; yo posteaba siempre que me iba a dormir con una foto de la cocina ya apagada y eran las 2, 3 de la mañana. Todos me escribían: ‘¿Qué haces?’ Llegaba a grabación y ‘¿usted sí durmió?’ O sea, ¿qué le pasa? ¡Respétese!”, mencionó.

Agregó: “Yo obviamente amaba mucho estudiar, ellos se daban cuenta y, aparte de estudiar, yo cuidaba mucho mi agenda, mi libreta de recetas. Las fotos de mi galería eran las que tomaba después de cocinar; le tomaba foto a todo después de mis clases y me quedaba muchas más horas. Yo era muy mamón con eso. Me tomé muy en serio mi estadía en MasterChef”.