Conmovedor relato de Lucas Jaramillo, exjugador de Santa Fe, tras cumplirse 25 años del atentado a las Torres Gemelas: “Salí corriendo”

Este viernes 11 de septiembre, Estados Unidos recordó los 25 años de los atentados del 11 de septiembre que dejaron casi 3.000 muertos, luego de que aviones comerciales que fueron secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda derribaran las Torres Gemelas en Nueva York y golpearan ferozmente el Pentágono. Un cuarto avión también cayó en Pensilvania.

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Tras conmemorarse 25 años de esos atentados que conmovieron al mundo, el exjugador de Santa Fe, Lucas Jaramillo, compartió un recuerdo a través de su cuenta en X.

De acuerdo con el exjugador, días antes de ese atentado estuvo visitando las Torres Gemelas en compañía de la mujer que hoy en día es su esposa. La modelo y actriz Catalina Aristizábal.

“En agosto del 2001, estuve en Nueva York con mi novia, hoy esposa, visitando a mi hermana Carolina y turistando en la ciudad. Estuvimos en las Torres Gemelas, nos tomamos fotos y me acuerdo de que Cata tomó una foto desde la calle, mirando hacia arriba a las Torres Gemelas. La pegamos en su nevera sin saber que al mes iba a pasar semejante tragedia y que de pronto hubiésemos podido estar ahí. No se tiene la vida comprada y se nos puede ir en cualquier momento. Parece mentira lo que pasó ese día. El mundo cambió para siempre”, recordó Jaramillo.

Los escombros y la ceniza llenan las calles del Bajo Manhattan después de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra las torres gemelas del World Trade Center, lo que provocó el colapso de ambas edificaciones el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York. Foto: AP Photo/Boudicon One

Así mismo, evocó que ese 11 de septiembre de 2001, luego de terminar un entrenamiento, el médico de la época de Santa Fe se acercó y le contó qué estaba ocurriendo en los Estados Unidos, dado que el galeno sabía que en ese país él tenía a una hermana.

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“El día que pasó lo de las Torres Gemelas, recuerdo perfectamente que acabábamos de entrenar en Santa Fe y estábamos estirando en la mitad del campo. Pecoso Castro nos estaba hablando. En ese momento, el doctor Ulloa, médico de la época de Santa Fe, se me acercó al oído y me dijo: ‘Se acaba de caer un avión en el World Trade Center. Llame ya a su hermana’. Él sabía que mi hermana vivía en Nueva York, cerca de las Torres Gemelas, pero yo, en mi cabeza, pensaba que había pasado en el World Trade Center de Bogotá. Mi otra hermana, Paula, vivía a una cuadra del World Trade Center. Me acuerdo de que salí corriendo, cogí el celular y llamé a Paula, mi hermana. Ahí me di cuenta de que había sido en Nueva York y de que no habían podido hablar con mi hermana porque no había comunicaciones”, narró Jaramillo en X.