Video simuló cómo fue la caída de las Torres Gemelas en EE. UU. desde adentro y mostró detalles que el humo habría ocultado

Las imágenes más conocidas del 11 de septiembre de 2001 muestran las Torres Gemelas rodeadas de humo, fuego, polvo y escombros, durante la emergencia y hasta su colapso. Ahora, dos videos de Kostack Studio permiten observar el momento de los derrumbes desde perspectivas que las grabaciones reales difícilmente podían mostrar.

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Una reconstrucción desde distintos puntos de vista

El primero de los videos presenta una simulación de la Torre Sur, la primera de las dos en desplomarse. La recreación permite observar cómo habría sido el proceso desde varios lugares: tomas aéreas, vistas desde la Torre Norte, el nivel de la plaza, el interior de la estructura y hasta zonas subterráneas.

Kostack Studio explica que se trata de una “reconstrucción técnica independiente” y advierte que “no forma parte de ninguna investigación oficial”.

El objetivo, según la cuenta, fue recrear una trayectoria posible del colapso utilizando imágenes públicas, planos y mediciones disponibles. El modelo también incorpora daños en determinadas zonas para representar las condiciones posteriores al impacto y los incendios.

La propia cuenta aclara que el resultado no pretende ser una reproducción definitiva. “El objetivo es presentar una trayectoria de colapso físicamente plausible bajo las suposiciones establecidas, no afirmar una única reconstrucción definitiva”, señala Kostack Studio.

El segundo video también muestra una prueba de la segunda torre

La segunda pieza reúne diferentes pruebas realizadas durante el desarrollo de las simulaciones del World Trade Center.

Entre ellas aparece, cerca del inicio, una secuencia identificada como “Segunda Torre”, además de ejercicios relacionados con los edificios cercanos y otros componentes de la estructura.

Sin embargo, Kostack Studio advierte que estas imágenes corresponden a una etapa experimental. La cuenta señala que las simulaciones “no pretenden representar los modelos finales ni los más precisos”, sino que permiten conocer parte del proceso utilizado para perfeccionar el trabajo.

Según Kostack Studio, compartir estas versiones permite mostrar “los desafíos y las experiencias de aprendizaje” que fueron necesarios para avanzar hacia modelos más precisos.

Por ello, la segunda pieza funciona como una mirada al proceso de investigación detrás de las recreaciones, mientras que el primer video presenta una versión mucho más desarrollada de la simulación de la Torre Sur.

Una imagen distinta a la de los videos originales

La principal diferencia está en la posibilidad de observar el comportamiento de la estructura sin la enorme nube de polvo que acompañó a los derrumbes. Esto permite ver movimientos y deformaciones que en las grabaciones reales quedaron parcialmente ocultos.

Sin embargo, Kostack Studio insiste en sus limitaciones: “La geometría, el detalle de conexión y las leyes constitutivas son aproximaciones”.

Por eso, los videos deben entenderse como una visualización independiente basada en determinados supuestos, y no como una prueba definitiva sobre cada instante del colapso de las Torres Gemelas.