Cristina Umaña reaccionó al nombramiento de Natalia Ponce de León en el Gobierno De La Espriella

El Gobierno de Abelardo De La Espriella continúa definiendo los nombres que harán parte de su equipo, especialmente en las áreas relacionadas con la política exterior. Las noticias no paran, llevando a más de una sorpresa.

Natalia Ponce de León entró oficialmente al Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Bienvenida al equipo”; estas serán sus funciones

En las últimas horas se confirmó la llegada de Natalia Ponce de León a una de las dependencias vinculadas con la representación diplomática de Colombia en España. La famosa llamó la atención con sus labores, integrando este equipo en el exterior.

Según informó Carlos Felipe Mejía, embajador designado de Colombia en ese país, la activista se incorporará al equipo de la embajada y tendrá a su cargo asuntos relacionados con la cultura, la academia y los derechos humanos. Su llegada se suma así a los nuevos integrantes que empiezan a asumir funciones dentro de la estructura diplomática del actual Gobierno.

“¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó el funcionario a través de plataformas digitales, donde mostró una foto posando con Ponce de León.

“Natalia liderará desde nuestra embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!”, agregó, dándole este cordial mensaje de forma pública.

Aunque Natalia Ponce de León no se ha pronunciado oficialmente por este nombramiento, algunos famosos y conocidos celebraron la entrega de dicho cargo.

Una de las que reaccionó fue Cristina Umaña, famosa actriz que en 2025 fue elegida como presidenta de la junta directiva de la Academia Colombiana de Cine, para el periodo 2025-2027.

Reacciones a nombramiento de Natalia Ponce de León Foto: Instagram @carlosfelipemejia

La artista comentó la foto de Mejía, dejando aplausos, corazones y fueguitos, respaldando la noticia que sorprendió a más de uno.

Esto mismo ocurrió con Johana Bahamón, Julieta Piñeres, Paulina Estrada y Juan Gonzalo Ospina, quienes festejaron esta incorporación al gobierno actual.