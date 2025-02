Aclamada actriz de Hollywood denuncia que Donald Trump censuró su libro infantil

El libro semiautobiográfico, publicado en 2007, narra la historia de una niña de 7 años a la que no le gustan sus pecas, pero termina aprendiendo a vivir con ellas. Tras enterarse sobre el veto, Moore publicó en redes sociales que había escrito ese libro para su hijo y “para otros niños, para recordarles que todos luchamos, pero nos unen nuestra humanidad y comunidad”. La ganadora del Óscar aseguró también que nunca pensó “que vería esto en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional”. De acuerdo con PEN America, dentro de la lista de títulos vetados también se encuentran No Truth Without Ruth, de Kathleen Krull y Nancy Zhang, sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo, y Soy Nicole, de Amy Ellis Nutt, sobre cómo una familia vive la transición de género de su hija.