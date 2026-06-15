Gustavo Petro agradeció a Donald Trump por “esfuerzo” de paz: “A pesar de mi distancia”

El presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto entre los dos países que comenzó en febrero pasado.

A través de X, Petro agradeció e Trump por su “esfuerzo” en búsqueda de “la paz de la humanidad”.

“A pesar de mi distancia por su intervención inconstitucional en la política interna de Colombia, le agradezco al presidente Donald Trump su esfuerzo, cuando se trata de la paz de la humanidad, tal como le dije en la oficina oval de la Casa Blanca”, dijo.

Petro afirmó, además, que Colombia apoyará todo “el esfuerzo de paz” entre Estados Unidos e Irán.

“Colombia hoy está en la presidencia del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y aportará todo lo que esté a su alcance para apoyar el esfuerzo de paz entre EE. UU. y la República Islámica de Irán. El desbloqueo económico y militar de todos los países del medio oriente y ojalá, del mundo, y la posibilidad de un tratado futuro de eliminación de armas nucleares en todos los países que las tengan”, expresó.

El presidente también señaló que “falta un esfuerzo multilateral de diálogo entre EE. UU. y América Latina y el Caribe en la perspectiva de cimentar la libertad y la democracia, además de la integración energética con energías limpias de todas las Américas”.

“Un acto entre iguales y reconociendo nuestra diversidad que haga de las Américas el espacio de libertad, paz y de resolución acordada de todos los problemas que tenemos y que tendremos, siempre con el objetivo de cuidar y expandir la vida en nuestro continente”, sostuvo.