SEMANA revela los resultados de los exámenes médicos del candidato Abelardo de la Espriella: se sometió a electrocardiogramas, pruebas de fuerza, entre otros

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aceptó el reto del excandidato a la Cámara, Nicolás de Francisco, y se sometió a exámenes médicos especializados.

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Lo hizo porque es consciente de que un gobernante de Colombia debe estar en condiciones óptimas para dirigir al país durante cuatro años.

Los colombianos no pueden olvidar que Rodolfo Hernández, quien perdió frente a Gustavo Petro en el 2022, por menos de 800.000 votos, se enfrentó a un cáncer de hígado que terminó cobrándole la vida después de las elecciones. Si el país lo hubiera elegido presidente, Colombia habría quedado en manos de su exfórmula vicepresidencial Marelen Castillo.

Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos. Foto: Abelardo de la Espriella.

SEMANA conoció, con autorización de la campaña presidencial, la historia clínica de Abelardo de la Espriella y lo que arrojaron sus resultados en la Clínica Portoazul, en Barranquilla.

“Paciente masculino de 47 años que asiste a consulta externa para valoración de control preventivo y revisión de resultados de laboratorio y electrocardiograma. Al interrogatorio se encuentra asintomático. Niega dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope, tos, fiebre, edema, síntomas gastrointestinales, urinarios o neurológicos. Refiere adecuado estado general y sin quejas al momento de la consulta”, se lee en la historia clínica.

El candidato Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos. Foto: Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella no tiene lesiones visibles en su cabeza. “Pupilas isocóricas y reactivas a la luz, escleras anictéricas, conjuntivas normocoloreadas en sus ojos. Cuello móvil, sin adenomegalias, ruidos cardiacos rítmicos, de adecuada intensidad, sin soplos, pulsos periféricos presentes y simétricos. Tórax simétrico, adecuada expansión, murmullo vesicular conservado bilateral, sin ruidos agregados”, se lee.

Frente al tema neurológico del candidato presidencial, el resultado es: “glasgow 15/15, fuerza y sensibilidad, sin déficit focal, marcha funcional”.

Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos en la Clínica Portoazul. Foto: Abelardo de la Espriella.

A De la Espriella -añadió la historia clínica- le aparece un hemograma sin anemia, sin leucocitosis y sin trombocitopenia. Su función renal está conservada y su perfil hepático sin alteraciones de relevancia clínica”.

En un análisis de sus resultados se lee: “Paciente masculino de 47 años, asintomático y con examen físico dentro de los límites normales. Los paraclínicos realizados no muestran hallazgos de alarma ni evidencia de compromiso metabólico, renal, hematológico, tiroideo o infeccioso. Como único hallazgo relevante presenta leve elevación de colesterol total con perfil restante aceptable y sin manifestaciones clínicas asociadas (...) En el contexto actual, se considera un paciente estable, apto para el seguimiento ambulatorio y control preventivo anual por medicina interna”.

El documento lo firmó el médico internista Sergio Andrés Estarita Torres.

De otro lado, De la Espriella fue sometido a un ecocardiograma doppler color. Y entre los resultados se lee: “función sistólica ventricular izquierda, preservada; función ventricular derecha, preservada”. Ese examen lo firmó el médico internista, cardiólogo y ecocardiografista, Germán Pérez Amador.

Ese especialista también revisó la prueba de fuerza de De la Espriella: “Prueba de esfuerzo máxima eléctricamente negativa para insuficiencia coronaria”, reportó.

El Movimiento Ciudadano Defensores de la Patria, que lidera De la Espriella, reiteró que la transparencia no es una estrategia de campaña: “Es un principio. Un presidente sano, firme y con toda la energía para gobernar los 32 departamentos de la patria milagro. Eso es lo que Colombia tendrá a partir del 7 de agosto”.