Facilitador de paz. En su página web, Iván Cepeda Castro presenta su perfil como una persona de 63 años, defensor de derechos humanos y trabajador por la paz, con estudios de filosofía en Bulgaria, maestría en derecho internacional humanitario en Francia, ganador de distintos premios por su labor en derechos humanos. Representante a la Cámara 2010-14 (39.000 votos Bogotá), senador 2014-18 (80.000 votos) y 2018-2022 (78.000 votos). Facilitador de los procesos de paz con las Farc y el ELN, así como con los miembros de Clan del Golfo. Se ha enfrentado y denunciado a grupos paramilitares aliados con sectores políticos y empresariales.

Polarizador. Desde 2014, Cepeda sostiene una confrontación con el expresidente Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares y manipulación de testigos. Inicialmente, Uribe acusó a Cepeda de influenciar testigos en su contra; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había evidencias contra este pero sí contra aquel, con una muy discutible tesis sobre interceptaciones telefónicas, en materia de testigos a través de su abogado. Uribe fue condenado en primera instancia, revocada la sanción en segunda y la decisión se encuentra recurrida por Cepeda ante la Corte Suprema.

Víctimas del conflicto. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en 1994, en el contexto del genocidio de militantes de la Unión Patriótica. La Corte Interamericana condenó al Estado por complicidad de algunos de sus agentes. Las Farc tuvo un frente urbano en el Valle con el nombre del padre de Iván. Igual, el padre de Álvaro Uribe habría muerto en un intento de secuestro, supuestamente por parte de las Farc.

Izquierda. Perteneció al Partido Comunista, a la Unión Patriótica, a la Alianza Democrática M-19, al Polo Democrático y últimamente al Pacto Histórico, donde ganó en consulta popular la candidatura a la Presidencia con más de 1,5 millones de votos, equivalente a más del 65 % de los 2,7 millones de participantes. Descalificó al CNE por no permitir su participación en la consulta interpartidista a pesar de existir una norma constitucional que no lo permite.

Propuestas. En una reciente entrevista televisiva señaló: fortalecer la economía campesina y cumplir el acuerdo con las Farc. Avanzar con las reformas a la salud, la educación y las pensiones. Colombia como potencia agroalimentaria. No estaría en contra del capitalismo en este momento, sino por una prosperidad concertada entre los diversos sectores. En cuanto al déficit fiscal, propone luchar contra la macrocorrupción y el despilfarro. La política de seguridad depende de una política integral en los distintos territorios. A pesar de la pregunta, no se refirió específicamente a las acciones del presidente Donald Trump en Venezuela y la visita de Gustavo Petro.

Constituyente concertada. En relación con la Constitución, dijo que no hay necesidad de grandes cambios normativos, sin perjuicio de una reforma a la justicia. No descarta la convocatoria a una asamblea constituyente, siempre que exista un consenso y un gran acuerdo nacional. Se presenta como un trabajador por la paz, que es un derecho y un deber constitucional.

Experiencia. 16 años de experiencia como congresista. Sin cargos de la administración pública. Facilitador de una paz que no llega.

Temas vedados. Evade respuestas claras de su proximidad con la guerrilla de la Farc, uno de sus frentes llevaba el nombre de su padre, que bien podría ser simpatizante lícito a la luz de quienes entienden la insurgencia a causa de las injusticias sociales y económicas, desconoce la mención de su nombre en los computadores de Raúl Reyes, que no tuvieron valor probatorio. También evade referirse a Donald Trump, Venezuela y la visita de Gustavo Petro, donde las Farc serían narcotraficantes junto con Nicolás Maduro.

¿Simpatizante de las Farc y opositor de Donald Trump?

Encuestas Atlasintel. Para la primera vuelta subió 4,9 %, de 26,5 a 31,4 %.

Cita de la semana: “Esta autorización moral de matar es, en mi opinión, algo más espantoso que la autorización oficial, legal…”. Crimen y Castigo, Fiódor Dostoievski.