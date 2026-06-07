Turismo en Colombia, 2026

El turismo en Colombia llega a junio de 2026 con señales positivas en flujo de viajeros, conectividad aérea y generación de divisas, pero también evidencia retos importantes en empleo e ingresos reales para algunos actores de la cadena, especialmente las agencias de viajes.

Entre enero y abril de 2026, el país registró más de 2 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento de 1,3 % frente al mismo periodo de 2025. Dentro de este resultado, los visitantes extranjeros no residentes alcanzaron 1,6 millones, con una variación positiva de 1,9 %. Sin embargo, el comportamiento no ha sido homogéneo, dado que la cantidad de colombianos residentes sigue a la baja, con una variación de -7,8 %.

El mayor dinamismo se observa en el turismo emisivo. Las salidas de colombianos al exterior llegaron a 1,9 millones entre enero y abril de 2026, con un crecimiento de 12,6 %, reflejando una demanda fuerte por viajes internacionales. Por su parte, el tráfico aéreo continúa siendo uno de los principales motores del sector, pues en los primeros cuatro meses del año se movilizaron 19,6 millones de pasajeros, un aumento de 7,7 % frente a 2025. El tráfico nacional creció 8,1 % y el internacional, 7,1 %, lo que evidencia que la demanda aérea mantiene un comportamiento favorable y sigue siendo clave para dinamizar el turismo interno, receptivo y emisivo.

En materia de divisas, el turismo mantiene un papel estratégico para la economía nacional. Durante el primer trimestre de 2026, la entrada de divisas por la cuenta de viajes y transporte de pasajeros fue de USD 3.146 millones, con un crecimiento de 9,4 % frente al mismo periodo de 2025.

No obstante, el crecimiento del turismo no puede analizarse únicamente desde el volumen de viajeros o las divisas. Los indicadores empresariales muestran una realidad más exigente. Según la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes del DANE, en el primer trimestre de 2026 los ingresos nominales de las agencias de viajes cayeron 1,5 %, el personal ocupado disminuyó 3,7 % y los salarios bajaron 3,4 % frente al mismo periodo del año anterior.

Este contraste revela uno de los principales retos del sector: Colombia está movilizando más pasajeros y generando más divisas, pero ese dinamismo no se está traduciendo de manera proporcional en mejores resultados para todos los actores de la cadena turística.

El balance de la primera parte de 2026 deja un mensaje claro: el turismo sigue siendo una fuente clave de divisas y desarrollo económico para Colombia, pero su consolidación dependerá de que el crecimiento en viajeros se traduzca en mayor productividad, mejores márgenes empresariales y condiciones más sólidas para quienes comercializan, estructuran y acompañan la experiencia turística.

*Presidenta de Anato