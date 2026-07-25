China impone sanciones por 765 millones de dólares a empresa de viajes; esta es la razón

El organismo regulador del mercado de China anunció este sábado que impuso sanciones por 5.180 millones de yuanes (unos 765 millones de dólares) al mayor proveedor de viajes en línea del país, Trip.com Group, por violar las leyes antimonopolio.

Pekín ha tomado medidas estrictas contra las principales empresas de internet por acusaciones de dominio ilegal del mercado, en particular al lanzar una ofensiva contra el gigante de la tecnología y el comercio electrónico Alibaba a finales de 2020.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) había iniciado una investigación en enero contra Trip.com Group por “sospecha de abuso de su posición dominante en el mercado, en violación de la Ley Antimonopolio”.

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La SAMR anunció el sábado que determinó que Trip.com “abusó de su posición”, por lo que le confiscó 1.660 millones de yuanes en ganancias logradas a través de esas prácticas y le impuso una multa de 3.520 millones de yuanes.

Según el regulador, Trip.com implementó “acuerdos de exclusividad” con hoteles y obligó a empresas turísticas a “renunciar a operar en otras plataformas competidoras”.

“Esta conducta excluyó o restringió la competencia en el mercado relevante, perjudicó los intereses de los operadores hoteleros y los consumidores”, señaló el comunicado de la SAMR.

El organismo regulador del mercado de China anunció este sábado que impuso sanciones por 5.180 millones de yuanes (unos 765 millones de dólares) al mayor proveedor de viajes en línea del país, Trip.com Group, por violar las leyes antimonopolio. Foto: Getty Images

Trip.com, que opera desde reservas de tren, vuelos u hoteles tanto en China como en todo el mundo, declaró el sábado en un comunicado que “acepta sinceramente” las conclusiones del organismo.

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“Aprovecharemos esta sanción como una oportunidad para la reflexión profunda y la transformación interna. Abandonaremos de manera decidida la competencia ineficiente y despiadada”, afirmó la empresa en la red social WeChat.

RedNote, la app que revolucionó el turismo en China

Por otra parte, la plataforma RedNote, cuyo nombre oficial en chino es Xiaohongshu, ha revolucionado la industria turística en el gigante asiático, donde los viajes domésticos están en auge y alcanzan niveles récord. Ahora, según reportes de prensa, se prepara para presentar su solicitud de salida a bolsa este mismo año.

Su interfaz es similar a la de la red social estadounidense Pinterest, pero a veces se la apoda “el Instagram chino”, ya que los usuarios pueden publicar fotos, videos e incluso transmitir en vivo.

Los viajeros usan la app para descubrir nuevos destinos y planear sus itinerarios en lugares fotogénicos, como el lago en la zona histórica de Shichahai de la capital, uno de los muchos sitios “daka” o de “visita obligada” donde Xiaohongshu está atrayendo aún más visitantes.

Los viajes nacionales en China alcanzaron niveles récord el año pasado, informó la agencia de noticias Xinhua en marzo, con más de 6.500 millones de trayectos, un aumento de más del 16% anual.

Con información de AFP