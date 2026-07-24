Turismo en Bogotá: el evento de música electrónica que se toma este sábado la Plaza de Bolívar

Este sábado 25 de julio, la Plaza de Bolívar se convertirá en el escenario de Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026, un encuentro de música electrónica a cielo abierto.

De 1:00 p. m. a 9:00 p. m. cientos de personas podrán disfrutar de una jornada con entrada libre hasta completar aforo y que es exclusiva para mayores de edad.

“Monumentum llega a su quinta edición como una experiencia que combina música electrónica, cultura, bienestar y emprendimiento, en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital. Para quienes visitan la ciudad, será una oportunidad para conocer el centro de Bogotá desde una perspectiva diferente y conectar con la energía de una escena musical que continúa creciendo”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

A más de una hora de Bogotá: El destino de Cundinamarca, que es perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad

El evento es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y su estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta. Cuenta, además, con varios aliados entre los que se encuentran Páramo Presenta, Gate Club, Kaputt Club, Octava, Radio Berlín y VideoClub.

Música, emprendimiento y talento local

Monumentum también contará con una zona de emprendimientos desarrollada junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Hecho en Bogotá, y en articulación con la FUGA.

Este espacio reunirá 20 emprendimientos locales seleccionados mediante un proceso de curaduría, con propuestas de gastronomía, bebidas, accesorios, moda y diseño.

Anato revela cuáles son los destinos nacionales e internacionales preferidos por los colombianos para viajar

Una cita para incluir en la agenda de viaje

El ingreso comenzará a la 1:00 p. m. y será gratuito hasta completar aforo. La organización recomienda llegar con anticipación, utilizar transporte público, llevar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones del personal logístico.

Este sábado 25 de julio, la Plaza de Bolívar se convertirá en el escenario de Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026, un encuentro de música electrónica a cielo abierto. Foto: Getty Images

“Para garantizar una experiencia segura, no se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas, envases de vidrio o latas, bicicletas, patinetas, drones, sombrillas, carpas, instrumentos musicales, mascotas ni elementos que representen un riesgo para la seguridad”, señaló el Instituto de Turismo.

Bogotá, la más auténtica

Por otra parte, recientemente un informe reciente de la firma aseguradora InsureandGo ubicó a Bogotá en el primer lugar del ranking de los destinos turísticos más “auténticos” del mundo, tras analizar miles de reseñas de viajeros en Google Maps sobre más de 140 ciudades globales.

El estudio evaluó la frecuencia con la que los visitantes mencionan palabras como “auténtico”, “local” y “tradicional” en sus opiniones sobre restaurantes, mercados, espacios culturales y atracciones. Bogotá obtuvo una puntuación perfecta de 100 en la escala de autenticidad, superando a ciudades como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro.

Para los viajeros, la autenticidad de Bogotá se refleja en “su vibrante escena gastronómica, el arte urbano que recorre sus barrios y su profunda conexión con la historia y las culturas indígenas, elementos que permiten vivir experiencias genuinas lejos de los estereotipos del turismo tradicional”.