¿Cómo planea Cartago proteger los humedales y termales del Valle de Coris con su nuevo proyecto eco-turístico?

El valle de Coris podría convertirse en uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en el Valle. La propuesta fue anunciada por el alcalde de Cartago, Mario Redondo, quien dio a conocer un proyecto eco-turístico que busca proteger los humedales, las aguas termales y la biodiversidad de este importante ecosistema, mientras impulsa nuevas oportunidades para las comunidades cercanas.

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La iniciativa contempla aprovechar un terreno que pertenece a la Municipalidad para desarrollar un espacio destinado al turismo responsable y la conservación ambiental.

Según explicó el mandatario local, la intención es recuperar áreas públicas que han sido ocupadas de manera irregular y garantizar un acceso adecuado a la zona.

Durante una visita al Humedal Coris - Bermejo, autoridades municipales y representantes de organizaciones ambientales recorrieron el lugar para evaluar su potencial y analizar las acciones necesarias para preservar este entorno natural.

La administración también pretende dialogar con propietarios de terrenos vecinos para encontrar alternativas que permitan proteger el ecosistema sin dejar de generar beneficios económicos para la población.

El Valle de Coris tiene cerca de 130 hectáreas de humedales identificadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Además, posee una gran importancia como zona de recarga acuífera y conserva bosques, quebradas y nacientes de aguas termales que han logrado mantenerse pese al crecimiento urbano e industrial registrado durante las últimas décadas.

Estudios realizados por autoridades ambientales han confirmado la existencia de dos quebradas y nueve nacientes termales en este territorio. Estas características convierten al valle en un espacio con alto valor ecológico y con posibilidades para desarrollar actividades enfocadas en el turismo sostenible.

Entre las opciones que contempla el proyecto sobresalen los recorridos de senderismo, el avistamiento de aves y otras experiencias relacionadas con la observación de la naturaleza. También se destaca el potencial de las aguas termales, consideradas por las autoridades como un recurso con importantes características naturales.

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El alcalde aseguró que el objetivo principal consiste en encontrar un equilibrio entre la conservación ambiental y la generación de empleo para los habitantes del sector. La idea es que el turismo contribuya a fortalecer la economía local sin poner en riesgo los ecosistemas que distinguen el Valle del Coris.

De concretarse, el proyecto representaría una nueva apuesta por el desarrollo sostenible, demostrando que la protección de los recursos naturales también puede convertirse en un motor para el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades.