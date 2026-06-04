Exconcejal de Cartago denuncia graves amenazas de muerte: señalado asesino de concejal de Obando fue capturado frente a su casa

Una grave denuncia realizó Yaneth Quintero Herrera, exconcejal de Cartago, Valle, y aspirante a la Alcaldía de ese municipio.

La mujer, quien hasta hace pocas horas llegó al Concejo Municipal como líder de la oposición tras perder las últimas elecciones a la Alcaldía, recibió comentarios de planes para atentar contra su vida y un mensaje intimidatorio en WhatsApp.

“Varias personas con las que me he reunido me dicen que han escuchado conversaciones de algunos sectores externos a la política municipal que aseguran que no se van a dejar quitar el poder y que soy un peligro para los negocios que tienen en Cartago”, le dijo a SEMANA.

Cartago fue fundada el 9 de agosto de 1.540 Foto: Créditos: Alcaldía de Cartago / API

Esto, ya que la exconcejala dejó su cargo para aspirar nuevamente a ser la alcaldesa de esa población ubicada a 180 kilómetros de Cali.

“Mi interés es participar en ese proceso electoral de elecciones atípicas, pero las amenazas dicen que si tienen que secuestrar, secuestran; si tienen que matar, matan; si tienen que desaparecer, desaparecen. Anoche me llegó un mensaje de WhatsApp que dice: “Descansa ahora de la política o vas a descansar en paz para siempre”, advirtió la joven política.

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Más grave aún, aseguró, es que recientemente las autoridades capturaron a uno de los sospechosos del asesinato de otra joven y reconocida política de la región del norte del Valle, la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada.

“Estaba parado a todo el frente de mi casa, entonces eso, los comentarios, la amenaza, nos genera demasiada alerta, demasiada preocupación porque Cartago no es un municipio tranquilo, es un municipio donde lastimosamente muchos de los que hacemos política terminamos pagando con la vida”, denunció.

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Para la exconcejal, la preocupación es mayor, pues ella tiene una hermana gemela idéntica y la persona capturada, identificada como Alejandro Castañeda Marulando, alias Lokillo o Conito, fue vista en inmediaciones del negocio donde esta trabaja.

“Sentimos que no tenemos garantías, ni mi equipo ni mi familia”, agregó la exconcejal.

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Por eso, pidió a la UNP, al Gobierno Petro, tomar medidas que permitan reforzar su esquema de seguridad, que consta de un escolta.

“La UNP, a presidenta del Concejo de Obando no le atendió los requerimientos como debe ser y a mí tampoco, sentimos que estamos en indefensión, no puedo hacer las actividades que tengo programadas, me están amarrando a no salir a la calle, a no hacer nada y esto no lo puedo hacer”, indicó.

Finalmente, señaló que las amenazas le llegan después de hacer denuncias “por malos procedimientos en contratación pública, catastro multipropósito, donde les aumentaron a los cartagüeños hasta el 1.000 % el valor de las propiedades”.