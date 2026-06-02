Capturan a uno de los presuntos responsables de asesinar a concejal de Centro Democrático en Valle del Cauca

La Policía, junto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un presunto responsable del crimen de la concejal Mileidy Yurany Villada González del Centro Democrático en Obando, Valle del Cauca.

Asesinan a Mileydy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle: era del Centro Democrático

Sujeto capturado por el crimen de una concejal en Obando, Valle del Cauca. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los investigadores judiciales llegaron hasta el corregimiento de Zaragoza, jurisdicción del municipio de Cartago, donde materializaron la detención de este sujeto identificado como Alejandro Castañeda Marulando, alias Lokillo o Conito.

El capturado sería integrante del G.D.O. Los Flacos, con presencia en varios municipios del norte del departamento del Valle del Cauca. Se le indilga su presunta participación en calidad de coautor en el homicidio de la concejal, representante del partido político Centro Democrático, quien ostentaba la condición de presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca, Mileidy Yurany Villada González, ocurrido el 07/mayo/2026 en el municipio de Obando.

El hoy capturado —dice la Policía— es integrante del ala sicarial de una temida banda criminal llamada Los Flacos que delinque en el norte del departamento de Valle del Cauca. Asimismo, a esta organización la acusan de ser la responsable de varios casos de extorsión y hasta de la comercialización de estupefacientes.

La víctima de este ataque criminal era presidenta del Concejo de Obando y fue asesinada a disparos por hombres armados en un restaurante ubicado en el sector de Molino, el pasado 7 de mayo.

El capturado será presentado ante un juez de la República. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

La dirigente política, quien completaba tres períodos consecutivos como concejal del municipio, se encontraba almorzando junto a varios funcionarios públicos cuando ocurrió el ataque sicarial.

De acuerdo con versiones de testigos presenciales, la cabildante fue llamada a las afueras del establecimiento comercial por sujetos desconocidos. Instantes después, los hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

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La víctima era considerada una de las figuras políticas más reconocidas de Obando y en los últimos días había comenzado a tomar fuerza el rumor de una posible aspiración a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones regionales.

Se conoció que las autoridades judiciales avanzan en las pesquisas con el fin de poder determinar qué otras personas participaron en este asesinato que sacudió al municipio de Obando.