Más de 23.000 vacantes activas hoy en Cali: revise si su perfil aplica

Cali sigue mostrando señales positivas en materia de empleo. En el primer trimestre de 2026, la ciudad alcanzó la tasa de desempleo más baja para este periodo desde 2007 y lideró la generación de empleo entre las principales ciudades del país.

Los resultados también coinciden con una amplia oferta laboral en la capital vallecaucana, donde actualmente se encuentran disponibles más de 23.000 vacantes para personas con diferentes niveles de experiencia y formación.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Promotor comercial

Empresa: DAVIbank

Salario: A convenir

¿Le apasionan las ventas, el contacto con las personas y los logros comerciales? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Presentar y promover nuestros productos financieros a nuevos clientes.

Realizar ventas en frío de manera presencial, generando experiencias positivas.

Construir relaciones de confianza y entender las necesidades de los clientes.

Participar en actividades comerciales para el cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas en frío presenciales.

Habilidades comerciales, comunicación asertiva y actitud proactiva.

Pasión por el logro y gusto por trabajar con personas.

¡Postúlese acá!

Profesional de comunicaciones

Empresa: Coprocenva

Salario: $ 3.504.000

La persona seleccionada será responsable de administrar y dar respuesta a solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y requerimientos de asociados y públicos de interés, garantizando altos estándares de calidad en la comunicación, oportunidad en las respuestas y coherencia institucional.

Responsabilidades:

Gestionar el canal de PQRS de la organización.

Redactar respuestas claras, oportunas y alineadas con los lineamientos institucionales.

Realizar seguimiento y control a los requerimientos recibidos.

Gestionar información con diferentes áreas internas para garantizar respuestas integrales y oportunas.

Asegurar la calidad, coherencia y correcta comunicación de los mensajes institucionales.

Apoyar procesos de comunicación organizacional y externa.

Elaborar y distribuir contenidos internos y externos cuando sea requerido.

Requerimientos:

Profesional en comunicación social, comunicación organizacional, publicidad, mercadeo o áreas afines.

Excelente ortografía y redacción.

Capacidad de análisis y organización de información.

Habilidad para interactuar con diferentes áreas y públicos.

Manejo adecuado de herramientas ofimáticas.

¡Postúlese acá!

Trabajo sí hay: más de 22 mil vacantes disponibles en Cali esta semana

Capitán de meseros

Empresa empleadora: Listos

Salario: $ 2.200.000 a $ 3.000.000

Se requiere jefe de mesa y bar en Cali para coordinar el servicio a manteles y los montajes de restaurante y eventos en una operación de restaurante de alto nivel.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar el servicio a manteles en todas las áreas del restaurante y durante eventos.

Planificar y ejecutar montajes de mesas y salones según los estándares de la operación y las necesidades de cada evento.

Asegurar el cumplimiento riguroso de los protocolos de servicio de mesa y bar.

Gestionar el servicio de vinos incluyendo selección almacenamiento presentación y servicio al comensal.

Coordinar y capacitar al personal de servicio asignando roles y supervisando su desempeño.

Mantener la correcta disposición y presentación de todas las áreas del restaurante.

Atender las necesidades de los comensales garantizando una experiencia de alto nivel.

Controlar el inventario de cristalería vajilla lencería y otros elementos de servicio.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como jefe de mesa y bar, jefe de sala o supervisor de restaurante en operaciones de restaurante de alto nivel.

Conocimiento y aplicación de servicio a manteles y protocolo de mesa y bar.

Experiencia en servicio de vinos y maridajes.

Capacidad para coordinar montajes de restaurante y eventos.

Experiencia en manejo y liderazgo de personal de servicio.

Disponibilidad para horarios extendidos incluyendo fines de semana y festivos para cubrir eventos.

Residencia en Cali preferiblemente en zonas aledañas al norte o oeste de la ciudad.

No se requiere experiencia en comidas rápidas.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.