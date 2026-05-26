Trabajo sí hay: más de 22 mil vacantes disponibles en Cali esta semana

Durante el trimestre enero–marzo de 2026, el mercado laboral de Cali registró una mejora en sus principales indicadores, con reducción del desempleo y expansión de la ocupación. La tasa de desocupación se ubicó en 9,8 %, el nivel más bajo para este periodo desde 2007.

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Este comportamiento refleja una mayor dinámica en la generación de empleo en la capital vallecaucana y una recuperación en distintos frentes de la actividad económica. Actualmente, la capital vallecaucana cuenta con más de 22.000 vacantes activas, disponibles para personas con diferentes niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Analista de operaciones – Banco de Occidente

Salario: $ 3.600.000 a $ 3.700.000

En Banco de Occidente están en la búsqueda de un(a) analista de operaciones, quien será responsable de analizar, optimizar y automatizar los procesos operativos mediante el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de mejora continua, contribuyendo a la eficiencia operativa, la reducción de tiempos, costos y errores, y al mejoramiento de la experiencia de los usuarios y clientes.

Responsabilidades:

Levantar, documentar y mapear procesos.

Identificar oportunidades de mejora, cuellos de botella y reprocesos.

Diseñar e implementar automatizaciones.

Parametrizar y asegurar el correcto funcionamiento de soluciones automatizadas.

Aplicar metodologías de mejora continua como Lean, BPM o Six Sigma.

Participar en mesas de trabajo con áreas de negocio y tecnología.

Hacer seguimiento a indicadores de eficiencia y cumplimiento de iniciativas.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Software o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en procesos, automatización o tecnología.

Conocimientos en herramientas de automatización.

Manejo de Excel avanzado.

Conocimientos en Python (nivel básico/intermedio).

Deseable inglés básico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor comercial – DAVIbank

Salario: A convenir

Si le motivan los retos y busca estabilidad, crecimiento y excelentes ingresos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Presentar y promover nuestros productos financieros a nuevos clientes.

Realizar ventas en frío de manera presencial, generando experiencias positivas.

Construir relaciones de confianza y entender las necesidades de los clientes.

Participar en actividades comerciales para el cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas en frío presenciales.

Habilidades comerciales, comunicación asertiva y actitud proactiva.

Pasión por el logro y gusto por trabajar con personas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia comercial – Medipiel

Salario: A convenir

En este rol, contribuirá significativamente al bienestar de los clientes, gestionando la dispensación de medicamentos y ofreciendo asesoría experta.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos.

Asegurar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.

Ofrecer asesoría y atención al cliente de calidad.

Gestionar inventarios y pedidos de medicamentos.

Colaborar en la implementación de campañas de salud.

Requerimientos:

Título de técnico en regencia de farmacia.

Experiencia mínima de 2 años en farmacias o droguerías.

Conocimiento de normativas legales del sector farmacéutico.

Habilidades de atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de seguridad y salud en el trabajo – Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter requiere un líder de seguridad y salud en el trabajo para dirigir el SG-SST y el Sistema de Gestión Ambiental del almacén, garantizando la protección de la vida, la salud y el entorno en una operación logística de alta exigencia.

Responsabilidades:

Dirigir la implementación mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el almacén de HC Cali Norte.

Gestionar el Sistema de Gestión Ambiental asegurando el cumplimiento de la normativa y las políticas internas.

Desarrollar actualizar y mantener la matriz de peligros y riesgos identificando y evaluando los riesgos asociados a las actividades del almacén.

Establecer monitorear y analizar los indicadores clave de desempeño en materia de HSE para la toma de decisiones.

Liderar y ejecutar auditorías internas y externas del SG-SST y del Sistema de Gestión Ambiental generando planes de acción correctiva y preventiva.

Investigar incidentes accidentes de trabajo y enfermedades laborales definiendo e implementando medidas para prevenir su recurrencia.

Promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo y de conciencia ambiental en toda la organización del almacén.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables en materia de SST y medio ambiente en la operación logística.

Coordinar la elaboración y ejecución de planes de emergencia y contingencia para el almacén.

Capacitar y sensibilizar al personal en temas de seguridad salud en el trabajo y gestión ambiental.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.