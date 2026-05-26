Más de 12 mil vacantes en mercadeo y publicidad en Colombia: aplique aquí

Las áreas de mercadeo y publicidad cumplen un papel estratégico en el posicionamiento de marcas, la conexión con consumidores y el fortalecimiento de la comunicación empresarial. En un entorno cada vez más competitivo y digital, este tipo de perfiles ha ganado relevancia dentro del mercado laboral colombiano.

Hay más de 75 mil empleos disponibles en Bogotá: revise los perfiles requeridos

Actualmente, hay más de 12.000 vacantes activas en Colombia relacionadas con este campo, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y conocimientos.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, es importante contar con una hoja de vida actualizada y destacar habilidades relacionadas con creatividad, comunicación, trabajo en equipo y manejo de herramientas digitales. También puede ser clave incluir portafolios, proyectos o resultados que permitan evidenciar experiencia en campañas, contenidos o estrategias desarrolladas previamente.

Los interesados pueden postularse a través de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Asistente de mercadeo y publicidad – Bogotá D.C.

Empresa: Centro Comercial Ciudad Tunal

Salario: $ 2.100.000

El propósito del cargo es garantizar la correcta ejecución de campañas de mercadeo, eventos y actividades institucionales del centro comercial, manteniendo alineados los lineamientos de imagen y vitrinismo.

Responsabilidades:

Apoyar la ejecución de campañas de mercadeo y eventos en el centro comercial.

Gestionar la logística y coordinación de actividades promocionales y de vitrinismo.

Realizar seguimiento a proveedores y a la ejecución de actividades de mercadeo.

Elaborar informes básicos sobre el desempeño de campañas y actividades.

Colaborar en la actualización de material publicitario y de comunicación.

Brindar soporte en la atención a locatarios y visitantes en temas de mercadeo.

Utilizar herramientas ofimáticas y de análisis de datos para la gestión diaria.

Aplicar conocimientos de inteligencia artificial para optimizar tareas administrativas de mercadeo.

Requerimientos:

Experiencia como asistente de mercadeo.

Experiencia en mercadeo, servicio al cliente o logística de eventos.

Conocimiento en Excel intermedio y PowerPoint.

Familiaridad con herramientas de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial para trabajo administrativo.

Capacidad para gestionar campañas de mercadeo y eventos.

Habilidades de organización, proactividad y comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de mercadeo – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un(a) gerente de mercadeo estratégico(a), creativo(a) y orientado(a) a resultados, responsable de liderar el desarrollo e implementación de las estrategias de marketing de la empresa, fortaleciendo el posicionamiento de marca y contribuyendo al crecimiento comercial.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar el plan estratégico de mercadeo.

Liderar campañas publicitarias y digitales.

Analizar tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Gestionar estrategias de posicionamiento y branding.

Coordinar agencias, proveedores y equipos internos.

Administrar presupuesto de marketing.

Medir indicadores de desempeño y presentar resultados.

Implementar estrategias de fidelización y generación de leads.

Supervisar redes sociales, contenido y comunicación corporativa.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Publicidad, Administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Conocimiento en marketing digital, branding y estrategias comerciales.

Manejo de herramientas analíticas y plataformas digitales.

Habilidades de liderazgo, comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de mercadeo – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $4.000.000

¿Le apasiona el análisis de datos y ver cómo sus estrategias se traducen en más matrículas? Como analista de mercadeo en el sector educativo, será una pieza clave para que las campañas de admisiones alcancen sus metas.

Responsabilidades:

Analizar el rendimiento de las campañas de admisiones y generar reportes detallados.

Gestionar y optimizar la base de datos de leads a través del CRM.

Desarrollar e implementar planes de comunicación para la captación y retención de estudiantes.

Diseñar y ejecutar estrategias de remarketing para incrementar las matrículas.

Auditar y mejorar los procesos de automatización de marketing.

Identificar GAPS en los resultados de las campañas y proponer planes de choque.

Colaborar con los equipos de mercadeo, admisiones y servicio para alinear estrategias.

Realizar seguimiento a las métricas clave de leads y matrículas.

Participar en la definición de objetivos y metas de admisiones.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.

Experiencia comprobada en análisis de datos de marketing y campañas.

Dominio de herramientas CRM para la gestión de leads y matrículas.

Conocimiento en la creación y ejecución de planes de comunicación estratégica.

Experiencia en estrategias de remarketing y automatización de marketing.

Capacidad para analizar métricas de leads y matrículas y proponer planes de mejora.

Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y orientados a resultados.

Conocimiento del sector de educación superior y sus dinámicas de admisión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de mercadeo – Medellín

Empresa: GCO

Salario: A convenir

La misión del cargo es crear y editar contenido audiovisual orgánico para campañas de marca, ecommerce y redes sociales, garantizando coherencia con la identidad visual, estética y narrativa creativa de la marca.

Responsabilidades:

Grabar contenido audiovisual para campañas, lanzamientos, ecommerce y redes sociales.

Editar videos orgánicos en formatos verticales y horizontales para plataformas digitales.

Adaptar piezas audiovisuales según los requerimientos de cada canal.

Garantizar que el contenido mantenga la estética, tono y lineamientos visuales de la marca.

Apoyar la ejecución de producciones audiovisuales internas.

Realizar tomas de producto, lifestyle, backstage y contenido espontáneo en tiendas físicas, exteriores y estudio.

Organizar y respaldar archivos audiovisuales, material bruto y proyectos editables.

Aplicar corrección de color, ajustes de audio, subtítulos y efectos básicos alineados al estilo de la marca.

Hacer uso de herramientas de inteligencia artificial para la creación y optimización de videos e imágenes.

Participar en la conceptualización de ideas creativas para contenido orgánico y campañas digitales.

Coordinar necesidades técnicas básicas de grabación: iluminación, encuadre, sonido y composición.

Apoyar coberturas de eventos, activaciones, shootings y producciones de marca.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante en áreas audiovisuales, mercadeo, comunicación, producción multimedia o afines.

Experiencia en grabación y edición de contenido para redes sociales.

Manejo de herramientas de edición como Premiere, CapCut, After Effects, DaVinci o similares.

Conocimiento básico en fotografía, iluminación y composición audiovisual.

Interés por tendencias digitales, redes sociales y creación de contenido.

Deseable conocimiento en herramientas de inteligencia artificial aplicadas a contenido audiovisual.

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