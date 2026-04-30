Más de 14 mil vacantes en mercadeo y publicidad en Colombia: postúlese acá

El área de mercadeo y publicidad se consolida como una de las más dinámicas del mercado laboral, impulsada por la necesidad de posicionar marcas, conectar con audiencias y adaptarse a entornos digitales en constante cambio. Este campo ofrece oportunidades para desarrollar habilidades creativas, estratégicas y analíticas, cada vez más valoradas en distintos contextos organizacionales.
Además, permite acceder a entornos de trabajo innovadores, con posibilidades de crecimiento y aprendizaje continuo, en un escenario donde la comunicación y la diferenciación juegan un papel determinante.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en el sector.
Gerente de marca – Bogotá D.C.
Empresa: Arturo Calle
Salario: A convenir
Arturo Calle está en búsqueda de un(a) gerente de marca que lidere la construcción y evolución de una marca de moda colombiana, conectando estrategia, creatividad y negocio para fortalecer su posicionamiento en el mercado local y su expansión en Latinoamérica.
Responsabilidades:
- Definir y liderar la estrategia de marca, garantizando consistencia estética, narrativa y comercial.
- Construir un posicionamiento diferencial alineado con las tendencias de la moda y el consumidor colombiano y latinoamericano.
- Liderar el storytelling de la marca y su ejecución en campañas, contenidos y canales.
- Gestionar el desarrollo y desempeño de las categorías de producto en conjunto con diseño y comercial.
- Cocrear con el equipo de diseño las colecciones, asegurando coherencia con la identidad de marca y las necesidades del mercado.
- Liderar la experiencia en tienda.
- Desarrollar e implementar la estrategia omnicanal.
- Analizar insights de consumidor, tendencias y data para la toma de decisiones estratégicas.
- Alinear equipos interdisciplinarios hacia objetivos comunes.
- Identificar oportunidades de innovación y crecimiento para fortalecer la marca en la región.
Requerimientos:
- Pensamiento estratégico con sensibilidad creativa.
- Fuerte afinidad con la moda, tendencias y cultura de marca.
- Capacidad de traducir insights de consumidor en propuestas de valor relevantes.
- Liderazgo e influencia transversal en equipos creativos y comerciales.
- Mentalidad analítica con enfoque en resultados.
- Alto criterio estético y entendimiento del negocio de moda.
Analista trade marketing – Huila
Empresa: SULICOR S.A.S
Salario: $ 2.324.800 a $ 3.093.900
Como analista trade marketing será quien conecte las estrategias con la ejecución en campo, asegurando que las activaciones, degustaciones y material POP se vean impecables.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar la ejecución de estrategias de trade marketing en el punto de venta.
- Gestionar el inventario distribución y control de material POP.
- Apoyar y coordinar la realización de degustaciones y activaciones comerciales BTL.
- Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de las actividades en PDV.
- Elaborar informes de gestión y resultados de trade marketing para gerencia.
- Brindar soporte administrativo y operativo al equipo de ventas y mercadeo.
- Asegurar la correcta visibilidad de marca y producto en el punto de venta.
- Legalizar y documentar las actividades comerciales ejecutadas.
Requerimientos:
- Técnico, tecnólogo o profesional en Mercadeo, Administración, Publicidad o afines.
- Experiencia en trade marketing punto de venta manejo de material pop gestión de degustaciones y activaciones.
- Manejo de Excel intermedio/avanzado y PowerPoint.
- Conocimiento de herramientas de reporte comercial y CRM.
- Disponibilidad para trabajo en campo y orden administrativo.
- Residencia en Colombia.
Especialista en medios digitales – Bogotá D.C.
Empresa: ACO
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.600.000
En Alimentos al Consumidor, compañía de Grupo Nutresa, se encuentran en la búsqueda de un(a) especialista en medios digitales que tendrá como propósito liderar la ejecución y optimización de la estrategia digital, asegurando impacto real en cada canal y maximizando la inversión a través de decisiones basadas en datos.
Responsabilidades:
- Ejecutar y optimizar la estrategia digital de nuestras marcas.
- Gestionar pauta 360°.
- Administrar redes sociales, web y e-commerce con enfoque en conversión.
- Implementar y hacer seguimiento a tags, eventos y medición digital.
- Analizar campañas y construir reportes estratégicos en Looker/Data Studio.
- Supervisar agregadores y presencia digital en todos los puntos de contacto.
- Gestionar presupuesto digital asegurando eficiencia y resultados.
Requerimientos:
- Profesional en Publicidad, Mercadeo, Diseño o Medios Digitales.
- Cuente con mínimo 3 años de experiencia en ejecución digital para marcas.
- Tenga dominio en analytics, pauta digital y medición de resultados.
Diseñador gráfico digital retail/moda – Medellín
Empresa: American Eagle
Salario: $ 4.175.908
En este rol, será responsable de la creación y desarrollo de piezas gráficas y audiovisuales para los canales digitales de la marca, asegurando coherencia con los lineamientos globales de American Eagle y aportando creatividad para fortalecer la presencia digital y el performance de campañas.
Responsabilidades:
- Diseñar piezas gráficas y videos para página web.
- Crear contenido para email marketing y WhatsApp, con seguimiento a indicadores.
- Desarrollar piezas para campañas digitales en plataformas como Facebook, Google y otros canales.
- Apoyar en la creación de copies para email, landing pages y pauta.
- Diseñar experiencias UX/UI para optimización del sitio web.
- Trabajar de la mano con agencias de pauta, equipos corporativos y área jurídica.
- Crear Key Visuals de temporada alineados a la marca.
Requerimientos:
- Profesional en Diseño Gráfico, Publicidad o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en diseño digital o ecommerce.
- Nivel de inglés intermedio.
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