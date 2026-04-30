Más de 14 mil vacantes en mercadeo y publicidad en Colombia: postúlese acá

El área de mercadeo y publicidad se consolida como una de las más dinámicas del mercado laboral, impulsada por la necesidad de posicionar marcas, conectar con audiencias y adaptarse a entornos digitales en constante cambio. Este campo ofrece oportunidades para desarrollar habilidades creativas, estratégicas y analíticas, cada vez más valoradas en distintos contextos organizacionales.

Además, permite acceder a entornos de trabajo innovadores, con posibilidades de crecimiento y aprendizaje continuo, en un escenario donde la comunicación y la diferenciación juegan un papel determinante.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en el sector.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gerente de marca – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: A convenir

Arturo Calle está en búsqueda de un(a) gerente de marca que lidere la construcción y evolución de una marca de moda colombiana, conectando estrategia, creatividad y negocio para fortalecer su posicionamiento en el mercado local y su expansión en Latinoamérica.

Responsabilidades:

Definir y liderar la estrategia de marca, garantizando consistencia estética, narrativa y comercial.

Construir un posicionamiento diferencial alineado con las tendencias de la moda y el consumidor colombiano y latinoamericano.

Liderar el storytelling de la marca y su ejecución en campañas, contenidos y canales.

Gestionar el desarrollo y desempeño de las categorías de producto en conjunto con diseño y comercial.

Cocrear con el equipo de diseño las colecciones, asegurando coherencia con la identidad de marca y las necesidades del mercado.

Liderar la experiencia en tienda.

Desarrollar e implementar la estrategia omnicanal.

Analizar insights de consumidor, tendencias y data para la toma de decisiones estratégicas.

Alinear equipos interdisciplinarios hacia objetivos comunes.

Identificar oportunidades de innovación y crecimiento para fortalecer la marca en la región.

Requerimientos:

Pensamiento estratégico con sensibilidad creativa.

Fuerte afinidad con la moda, tendencias y cultura de marca.

Capacidad de traducir insights de consumidor en propuestas de valor relevantes.

Liderazgo e influencia transversal en equipos creativos y comerciales.

Mentalidad analítica con enfoque en resultados.

Alto criterio estético y entendimiento del negocio de moda.

¡Postúlese acá!

Analista trade marketing – Huila

Empresa: SULICOR S.A.S

Salario: $ 2.324.800 a $ 3.093.900

Como analista trade marketing será quien conecte las estrategias con la ejecución en campo, asegurando que las activaciones, degustaciones y material POP se vean impecables.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar la ejecución de estrategias de trade marketing en el punto de venta.

Gestionar el inventario distribución y control de material POP.

Apoyar y coordinar la realización de degustaciones y activaciones comerciales BTL.

Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de las actividades en PDV.

Elaborar informes de gestión y resultados de trade marketing para gerencia.

Brindar soporte administrativo y operativo al equipo de ventas y mercadeo.

Asegurar la correcta visibilidad de marca y producto en el punto de venta.

Legalizar y documentar las actividades comerciales ejecutadas.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en Mercadeo, Administración, Publicidad o afines.

Experiencia en trade marketing punto de venta manejo de material pop gestión de degustaciones y activaciones.

Manejo de Excel intermedio/avanzado y PowerPoint.

Conocimiento de herramientas de reporte comercial y CRM.

Disponibilidad para trabajo en campo y orden administrativo.

Residencia en Colombia.

¡Postúlese acá!

Empleo para diseñadores: ofertas activas en Colombia y cómo presentar su portafolio

Especialista en medios digitales – Bogotá D.C.

Empresa: ACO

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.600.000

En Alimentos al Consumidor, compañía de Grupo Nutresa, se encuentran en la búsqueda de un(a) especialista en medios digitales que tendrá como propósito liderar la ejecución y optimización de la estrategia digital, asegurando impacto real en cada canal y maximizando la inversión a través de decisiones basadas en datos.

Responsabilidades:

Ejecutar y optimizar la estrategia digital de nuestras marcas.

Gestionar pauta 360°.

Administrar redes sociales, web y e-commerce con enfoque en conversión.

Implementar y hacer seguimiento a tags, eventos y medición digital.

Analizar campañas y construir reportes estratégicos en Looker/Data Studio.

Supervisar agregadores y presencia digital en todos los puntos de contacto.

Gestionar presupuesto digital asegurando eficiencia y resultados.

Requerimientos:

Profesional en Publicidad, Mercadeo, Diseño o Medios Digitales.

Cuente con mínimo 3 años de experiencia en ejecución digital para marcas.

Tenga dominio en analytics, pauta digital y medición de resultados.

¡Postúlese acá!

Diseñador gráfico digital retail/moda – Medellín

Empresa: American Eagle

Salario: $ 4.175.908

En este rol, será responsable de la creación y desarrollo de piezas gráficas y audiovisuales para los canales digitales de la marca, asegurando coherencia con los lineamientos globales de American Eagle y aportando creatividad para fortalecer la presencia digital y el performance de campañas.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas y videos para página web.

Crear contenido para email marketing y WhatsApp, con seguimiento a indicadores.

Desarrollar piezas para campañas digitales en plataformas como Facebook, Google y otros canales.

Apoyar en la creación de copies para email, landing pages y pauta.

Diseñar experiencias UX/UI para optimización del sitio web.

Trabajar de la mano con agencias de pauta, equipos corporativos y área jurídica.

Crear Key Visuals de temporada alineados a la marca.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Publicidad o carreras afines.

Mínimo 1 año de experiencia en diseño digital o ecommerce.

Nivel de inglés intermedio.

¡Postúlese acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.