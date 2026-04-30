Thierry Henry calificó el show del PSG, Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League: “Fútbol de TikTok”

Bayern Múnich se ilusiona con la final de la Champions League tras lluvia de goles y espectacular show de fútbol en el Parque de los Príncipes de París. El volante colombiano Luis Díaz le marcó al PSG y fue una de las figuras. El sueño del título antes de la cita mundialista se ve posible en ambas escuadras y tras nueve goles queda el asalto en Alemania. Todo esto pasó por el ojo del mítico delantero francés Thierry Henry.

Hakimi se volvió a ver con Luis Díaz y sufrió lesión: parte médico confirma la gravedad

Así reaccionó la prensa francesa tras el partidazo de Luis Díaz contra PSG: lluvia de elogios

Lucho volvió a colocar su magia y el gigante bávaro podría instalarse nuevamente en una final europea, pero para ello deberán remontar el 5-4 que está en contra en el Allianz Arena. Un marcador para nada lejano que el gigante bávaro ve con muchísimas posibilidades de irse adelante en el marcador. Duelo de titanes que tuvo juicio de Thierry Henry.

Tras el partido de ida de las semifinales, Henry en sus declaraciones a CBS Sports sorprendió a más de uno básicamente porque el 5-4 lo sorprendió más de la cuenta. Dijo abiertamente que así como prefiere un 1-0 pero que se sintiera como una guerra, etiquetó el 5-4 como “fútbol de TikTok” tras lo divertido que fue.

"The attacking play was out of this world" 🪐



Thierry Henry, @Carra23 and @MicahRichards discuss the attacking masterclass on show in PSG v. Bayern Munich 🔥 pic.twitter.com/QNmWWujcgp — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

“Lo que vimos esta noche no fue una semifinal de la Champions League, fue fútbol callejero, fue un patio de juegos. Fue un ‘tú anotas, luego yo anoto’”, sentenció Henry con mucha sorpresa.

Thierry Henry, leyenda del fútbol francés. Foto: Getty Images

“Denme un partido donde los defensores realmente defiendan. No vi a dos equipos que supieran cómo cerrar una puerta y echarle llave. Es llamativo, es ‘fútbol de TikTok’, pero la joya del juego está desapareciendo. Todos persiguiendo momentos, jugadas destacadas, números. Pero el fútbol no se trata solo de brillar individualmente. Se trata de control, disciplina y responsabilidad colectiva”, sentenció Henry.

El día que Henry elogió a Luis Díaz

A mediados de abril mientras Bayern le pasaba por encima al Real Madrid en los cuartos de final, Thierry Henry tuvo otras declaraciones donde habló específicamente de Luis Díaz. Los elogios no se hicieron esperar del francés para el mago guajiro.

“Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese (Luis Díaz vs. Real Madrid) escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello?“, dijo Henry por el gol en el partido de vuelta.

Imagen de Luis Díaz, este martes 28 de abril, en la semifinal de Bayern Múnich contra PSG. Foto: Getty Images

“Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”, había dicho Thierry.