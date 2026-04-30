La Liendra destapó preocupante situación de su mamá tras chocar en moto; tomó importante medida

Mauricio Gómez, influencer colombiano mejor conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, se manifestó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram para hablar de la preocupación que siente por su mamá, luego de varios incidentes de tránsito que ha sufrido en los últimos meses.

Según explicó, los accidentes ocurrieron mientras la mujer se movilizaba en moto y en carro, lo que encendió las alarmas del creador de contenido, quien se preocupó por la integridad de su madre.

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“Se estaba estrellando mucho en la moto normal y en el carro. O sea, lo tenía pelado, para parquear se llevaba tres farolas”, expresó, dejando en evidencia que no se trataba de situaciones aisladas, sino de un patrón que podía volverse más grave con el tiempo.

Ante este panorama, el creador de contenido optó por no quedarse solo en la preocupación y decidió buscar una solución concreta. La movilidad de su mamá, que es clave para su rutina diaria, empezó a representar un riesgo constante, por lo que encontró necesario cambiar las condiciones en las que se desplazaba.

La Liendra se mostró preocupado por la integridad de su mamá. Foto: Instagram @la_liendraa

Fue así como tomó una decisión que busca reducir la probabilidad de nuevos accidentes. “Vean, la nueva motico de mi madre… decidimos mejor comprarle esta motico eléctrica que es mucho más sencilla para ella y pues no tiene tanta velocidad, así si se me cae no se aporrea tanto”, contó mientras mostraba el nuevo vehículo.

La elección de una motocicleta eléctrica responde a la necesidad de ofrecerle una alternativa más fácil de manejar y con menor velocidad, lo que podría ayudar a evitar incidentes o, al menos, disminuir su gravedad. De esta manera, su mamá puede seguir movilizándose de forma independiente, pero con un margen de seguridad mayor.

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La Liendra reconoció que esta decisión también impacta directamente en su tranquilidad. “Así yo estoy más tranquilo de que no le va a pasar nada, si se cae, si se accidenta…”, afirmó.

Como suele suceder, la reacción de sus seguidores no tardó en aparecer y muchos destacaron el gesto del influenciador y la importancia de actuar a tiempo cuando se identifican riesgos, mientras que otros aprovecharon para reflexionar sobre la seguridad vial y las dificultades que enfrentan algunas personas al conducir en entornos urbanos.

Por ahora, Mauricio Gómez se mantiene atento a la evolución de su mamá y confía en que este cambio sea suficiente para evitar nuevos sustos.