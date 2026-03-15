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La Liendra destapó presunta estafa y contó cuánto dinero le ofrecieron por promocionarla: “Absurdo”

El exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se sinceró frente a su comunidad digital.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de marzo de 2026, 11:03 a. m.
La Liendra habló de un presunto caso de estafa en redes sociales.
La Liendra habló de un presunto caso de estafa en redes sociales. Foto: Canal RCN

En los últimos años, los creadores de contenido e influenciadores se han convertido en uno de los principales canales de las marcas para hacer publicidad en Colombia, pues gracias a los videos y fotos que publican, suman millones de seguidores, los cuales se clasifican por distintos nichos, permitiendo que las pautas sean aun más específicas y especializadas.

Es por esto que además de compartir su vida cotidiana, las estrellas del internet se han convertido en aliados estratégicos de campañas de marketing que buscan posicionar productos o servicios entre sus audiencias.

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Actualmente, Mauricio Gómez, mejor conocido La Liendra, es uno de los que más éxito e interacciones tienen en sus cuentas, por lo que, de manera constante es contactado con el fin de realizar negocios que den a conocer distintos productos y servicios.

En las últimas horas, el creador decidió pronunciarse públicamente para alertar a sus colegas sobre una situación que, según contó, pudo haberlo involucrado en un presunto caso de estafa.

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El creador de de contenido envió importante alerta a sus colegas y seguidores. Foto: Instagram @la_liendraa

A través de sus redes sociales, el influenciador reveló que recibió una propuesta económica “absurda” por el monto que le ofrecieron. Según explicó, se trataba de una supuesta casa de apuestas que buscaba promocionar sus servicios a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el relato del creador digital, la oferta consistía en publicar únicamente cinco historias promocionando la plataforma y a cambio, la empresa le habría ofrecido cerca de 300 millones de pesos colombianos, una cifra que llamó su atención, pero que despertó sospechas sobre la legalidad del negocio.

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Tras revisar con mayor detenimiento la propuesta, aseguró que decidió rechazarla al detectar que la compañía no contaba con los permisos necesarios para operar en el país.

“Están pagando absurdo, están ofreciendo plata de manera increíble”, comentó en su publicación.

No obstante, el influenciador insistió en que aceptar ese tipo de acuerdos podría traer consecuencias mucho más graves que el beneficio económico inmediato.

“En Colombia el Estado está multando a los creadores de contenido que se metan con eso con multas de mil, dos mil millones, hasta penales. Muchos ya tienen procesos en la Fiscalía por eso. Entonces, colegas, no hagan eso por más plata que les ofrezcan”, afirmó.