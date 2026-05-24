Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del lunes 25 de mayo para los 12 signos del zodiaco

El domingo 24 de mayo no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 23 de mayo, según Walter Mercado

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Tu habilidad para expresarte se enfatiza, haciéndote muy hábil a la hora de las relaciones públicas. Nuevas amistades llegan a tu vida. Te muestras ahora muy afectivo y romántico haciendo de tu mundo emocional uno muy intenso. El romance te envuelve y podrás conseguir lo que quieras de tu pareja”.

Números de suerte: 14, 28, 20.

Tauro

“Despiertas a realidades en el sector financiero para uqe puedas ver claramente donde está el error en muchos de tus problemas económicos. El resultado será favorable ya que podrás recuperar lo que habías perdido y hacer mucho más de lo planificado. Une fuerzas con aquellos que estén en las de progresar como tú”.

Números de suerte: 10,7,30.

Géminis

“Aunque te parezca difícil de entender todo lo que te está pasando en estos momentos es por tu bien. No te resistas al cambio, sigue fluyendo con la corriente. Tu familia te apoyará en lo que te conviene. Disfrutarás de un ambiente de renovación, de empezar algo nuevo, ya sea en tu hogar como en tu trabajo”.

Números de suerte: 4,15,18.

Cáncer

“Excelente momento para matricularte en alguna clase donde puedas ampliar tus ya grandes conocimientos y utilizar esa creatividad y habilidad para aprender nuevas materias. Los niños, los jóvenes intervienen en tu vida de alguna forma u otra. Tendrás que hacer cambios en tu vida que te beneficiarán”.

Números de suerte: 24, 10, 1.

Leo

“Estarás tomando decisiones que afectarán a tu imagen. Muchos desean hacer cambios en el vestir y otros en cambiar permanentemente aquello que no les agrada de su físico. Todo está permitido si te hace feliz. Reduce tus actividades y toma tiempo para reflexionar, poner en orden tu mente, tu hogar y tus prioridades”.

Números de suerte: 34, 8, 45.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Pones toda tu atención ahora en tu vida social. Tus amigos serán reevaluados por ti y verás quien te aprecia y te quiere con sinceridad. Conocerás a nuevas e interesantes personas. Te alejarás de los que sientes que te afectan. Tus creencias espirituales o religiosas podrían cambiar para ajustarse al momento actual”.

Números de suerte: 28, 6, 38.

Libra

“La vida y sus experiencias te han hecho pensar en el porqué de las cosas y su propósito. Creencias antiguas y un tanto atrasadas se desvanecen para crear en ti una nueva energía espiritual que te satisfaga y encuentres esa verdad que buscas, Libra. Alguien te confesará algo que ya sospechabas”.

Números de suerte: 31, 22, 5.

Escorpio

“Tu hogar, tu familia se verán afectados indirectamente por los cambios en tu trabajo o profesión. Todo tiene un propósito en la vida y así debes aceptarlo. Confía en la fuerza universal. Si piensas positivamente, todo saldrá bien para ti. Solo tú pones barreras en tu vida con pensamientos de temor y pesimismo”.

Números de suerte: 11, 29, 13.

Sagitario

“Alguien de tu pasado será mensajero de buenas noticias. Lo que bloqueaba tu camino desaparece para que renueves tu trayectoria con más facilidad. No obstante, debes tomarte unos días para organizarte y prepararte para esa nueva etapa de tu vida. Saca también un tiempo de reposo para que recargues tus baterías físicas y emocionales”.

Números de suerte: 12, 1, 16.

Capricornio

“Dejas atrás temores y tomas decisiones definitivas que cambiarán tu estado actual. Ya no permitirás que otros te limiten y decidan tu camino a seguir. Sabes lo que quieres y hacia dónde vas. Te llenas de valor para enfrentar lo que sea que esté impidiendo tu progreso y el disfrute de tu felicidad en la vida”.

Números de suerte: 2, 47, 9.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Tus emociones, pasiones, deseos se intensifican y con toda esta energía exaltada querrás llevarlo a cabo todo rápidamente y con mucha efectividad. Lo legal estará un tanto conflictivo, examina bien todo papel donde tengas que estampar tu firma antes de llevar a cabo decisiones importantes”.

Números de suerte: 9, 25, 50.

Piscis

“Te has tenido que ajustar a muchos cambios y esto aparentemente seguirá ocurriendo en tu vida. Reconocerás errores en tu modo de cuidar tu salud y harás los ajustes necesarios para recobrar y mejorar la misma, haciendo más ejercicio y mejorando tus hábitos de alimentación. El amor, el romance y el matrimonio se enfatizan”

Números de suerte: 5, 17, 8.