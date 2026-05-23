La industria del cine colombiano está de luto, luego de conocer la dolorosa noticia de la muerte de Esteban García Garzón: director, guionista, dramaturgo y actor.

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Esteban construyó una carrera sólida en el cine y el teatro tanto nacional como internacional. Su muerte, de la cual no se ha conocido causa alguna, dejó un vacío enorme tanto en familiares como en colegas y en la cultura de Colombia.

Esteban dejó a sus tres hijos: Taiel, Ammaranda y Balam. En cuanto a sus exequias, se informó que serán este domingo 24 de mayo, en la parroquia Santa Clara de Asis (Carrera 8A #98-31), a las 2:45 p. m., y luego, su cuerpo será cremado en Jardines de Paz.

Despedida a Esteban García Garzón

Desde la cuenta oficial del Patrimonio Fílmico Colombiano, dejaron un mensaje de condolencias debido al fallecimiento del cineasta.

“Hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas. Actor, dramaturgo, director y cineasta, exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas (en especial la cultura wayuu) y el cine como formas de conocimiento y memoria”, se lee en el post.

Esta publicación tuvo cientos de reacciones de personas que admiraban su arte y que lo conocían o eran cercano a él: “Estoy de muerte. Lo conocí desde peladito, cuando actuaba en el colegio de él ¡Ay! Qué dolor"; “Me rompe el alma, primo Esteban, larga vida. Y doy gracias al cine que nos permitiera conocernos”; “Qué triste noticia”; “Descanse en paz, Esteban”, son algunos de los comentarios allí.

Esteban García y su historia cultural en el cine

Esteban nació en Londres y era hijo de Eligio García Márquez, el hermano menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, autor de la obra literaria ‘Cien años de soledad’, y de Miryam Garzón, quien por varios años dirigió el Patrimonio Fílmico Colombiano.

El hombre estudió filosofía en la Universidad de los Andes y luego se fue a pulir su arte y sus conocimientos en la New York Film Academy de Los Ángeles.

Su camino lo llevó por algunos países como India, Estados Unidos, México, Colombia y Reino Unido, y en cada lugar aprendió y también dejó huella.

Desde muy joven, Esteban se metió de lleno al teatro, actuó en montajes en Londres y luego viajó a India, donde pasó dos años estudiando filosofía vedanta y formación en hatha yoga.

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De igual forma, exploró las costumbres indígenas de la cultura wayú, y esta búsqueda marcó profundamente su visión en el arte. Su vínculo con el Nobel de Literatura fue siempre cercano y creativo.

Junto a su tío Gabriel García Márquez fundó FITI, una fundación dedicada al teatro y las artes, desde donde impulsaron la primera versión teatral de ‘Cien años de soledad’, que recorrió escenarios en Colombia y México.

Además, era reconocido como uno de los mayores expertos en la obra cinematográfica y literaria de Gabo, conocimiento que compartía en la conferencia ‘Gabo y Cine’.

En cine, su ópera prima fue ‘Regreso al mar de mi difunto’, que él mismo escribió y que recibió comentarios del Ministerio de Cultura de Colombia y de Cinefilia Ibermedia en España.

Murió el cineasta Esteban García Garzón, sobrino de Gabriel García Márquez. Foto: Instagram: @patfilmcolombia

Ganó premios de producción de la Secretaría de Cultura de Colombia y un reconocimiento de coproducción con México en el Festival de Cine de Guadalajara.

Luego vino ‘Atarraya’, un cortometraje que se estrenó en el Short Film Corner de Cannes y llegó a más de treinta festivales.

En el año 2022 presentó ‘Invisibles’ en Clermont Ferrand y lo llevó al MOMA de Nueva York. Ese año también terminó el guion de ‘Fraternidad’, que HBO Max adaptó como la miniserie ‘Las iguanas’.

En el momento de su muerte, Esteban García Garzón trabajaba en dos nuevos guiones: uno con Alemania y otro con México.