La selección de fútbol de Irán recibió la aprobación de la Fifa para modificar la ubicación de su campamento base durante la Copa del Mundo de 2026.

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Inicialmente, la delegación planeaba concentrarse en Tucson, Arizona, en territorio estadounidense; sin embargo, el equipo se instalará en México, según confirmó este sábado 23 de mayo el presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

“Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la Fifa, nuestra solicitud ha sido aceptada. Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico”, declaró el directivo Mehdi Taj en una pieza informativa difundida por la agencia de prensa de ese país, Fars.

El presidente Donald Trump afirmó que los jugadores de la Selección de Irán no estarían seguros en su país. Foto: Getty / Montaje Semana

El dirigente señaló que este movimiento estratégico busca solucionar los inconvenientes administrativos con las autorizaciones de viaje para la plantilla y el cuerpo técnico.

Solución a los trámites de documentación

La participación de la escuadra asiática en el torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, se da en medio de las tensiones políticas internacionales tras las acciones militares estadounidenses e israelíes desarrolladas a finales de febrero.

La Selección de Irán se despidió ya de sus aficionados hace unos días en Teherán. Foto: Anadolu via Getty Images

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“Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, añadió Taj, recordando que Irán no mantiene relaciones diplomáticas formales con el Gobierno de los Estados Unidos desde 1980.

El conjunto iraní competirá en la primera fase del certamen dentro del territorio estadounidense. Su debut oficial está programado para el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda. Posteriormente, se medirá en la misma ciudad contra Bélgica el 21 de junio, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto en la ciudad de Seattle.

Logística de viajes y traslados de las tropas

🎥 رئیس فدراسیون فوتبال: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد. با این اتفاق مشکلات روادید حل می‌شود. pic.twitter.com/6HEe8xakxy — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 23, 2026

La cercanía geográfica de Tijuana con las sedes de los partidos fue un factor determinante para la aprobación del cambio por parte de la federación y la Fifa. “El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson. Es una ventaja considerable”, explicó el presidente de la federación.

Actualmente, los directivos gestionan los documentos en Turquía, donde los futbolistas adelantan sus entrenamientos de preparación. Aunque a inicios de semana existían dudas sobre si el grupo completo recibiría los permisos de entrada, las gestiones en territorio mexicano pretenden agilizar los traslados del equipo en vuelos privados.

*Realizado con información de AFP*