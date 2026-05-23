Definidos los tres nuevos equipos de la Premier League: así quedó el ascenso en Inglaterra

Hull City derrotó al Middlesbrough gracias a un tanto en el descuento (1-0) en la final del repechaje de ascenso este sábado en Wembley, y jugará la Premier League de la próxima temporada.

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Los Tigers fueron dominados en el juego por el Boro en un partido pobre en ocasiones y donde decidió el solitario tanto de Oliver McBurnie (90+5), que había terminado ya segundo máximo anotador del Championship (segunda división de Inglaterra).

Hull City, que fue sexto al término de la fase regular, se reencontrará así con una Premier League que abandonó con su descenso de 2017.

El club de Yorkshire llegó a caer a la tercera categoría en 2020, antes de volver a segunda un año más tarde.

En semifinales del repechaje de ascenso había eliminado al Millwall, tercero del último Championship, y ahora superó al Middlesbrough, que había sido quinto.

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Middlesbrough había quedado inicialmente eliminado en semifinales de este repechaje ante el Southampton, pero luego fue repescado para disputar esta final por una sanción a su rival, que había espiado el entrenamiento de su adversario contraviniendo las normas.

Aunque Southampton presentó un recurso de reposición, le fue denegado y se quedó con las ganas de disputar el repechaje.

En ese orden de ideas, estos son los tres equipos que jugarán la Premier League 2026/27:

Coventry City (1° del Championship)

Ipswich Town (2° del Championship)

Hull City (Ganador del repechaje)

Tottenham y West Ham se juegan la vida

El domingo se conocerá al último descendido de la Premier League. Burnley y Wolverhampton ya están condenados a perder la categoría, pero falta decidir el último caído entre West Ham y Tottenham.

Cabe recordar que Arsenal ya se coronó campeón de manera anticipada y los ojos del mundo estarán puestos en el fondo de la tabla.

El Tottenham (17.º, 38 puntos) parte en una situación mucho más favorable, con dos puntos más que el West Ham (18.º, 36 puntos). Los Spurs juegan además en casa ante un Everton (12.º) que no se juega nada y frente al que le bastaría un punto para asegurar la permanencia.

Mucho más difícil es la situación para el West Ham, que ha perdido sus tres últimos partidos y que necesita ganar en casa a un Leeds (14.º) igualmente tranquilo y que el Everton dé la sorpresa en su desplazamiento a la capital británica.

Pocos podían pensar que el Tottenham llegaría al último partido en esta situación, cuando justo hace un año estaba festejando la conquista de la Europa League.

“Hay cosas más importantes que un trofeo. El futuro del club, la historia del club, el orgullo de los jugadores, de sus familias. La dignidad de todos nosotros”, estimó recientemente el entrenador italiano del equipo, Roberto De Zerbi.

Toda la fecha 38 se jugará simultáneamente a las 10:00 de la mañana (hora de Colombia).

*Con información de la AFP.