La joya de Selección Colombia que se pelean en España: “pagarían 6 millones de euros”

El mercado de verano en Europa se sigue moviendo, y aunque ya varios futbolistas de la Selección Colombia cambiaron de equipo, ahora una joven promesa de La Tricolor también lo haría. Se trata de Gustavo Puerta, volante de 22 años.

Según reveló el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, desde LaLiga de España estarían interesados en hacerse con los servicios de Puerta. Aunque no destapó el nombre del club en concreto, dijo que este pagaría 6 millones de euros al Hull City para fichar al cafetero.

“Hull City recibió hoy una oferta de un equipo de España, de LaLiga, por Gustavo Puerta (22). La cifra de la propuesta es de 6M€. Hay más clubes interesados. Los ingleses pretenden más dinero por el colombiano y esperan resolver su futuro en los próximos días”, fue la información entregada por Sierra.

🚨 #HullCity recibió hoy una oferta de un equipo de España, de LaLiga, por Gustavo Puerta (22). La cifra de la propuesta es de 6M€. Hay más clubes interesados 🇨🇴



👀 Los ingleses pretenden más dinero por el colombiano y esperan resolver su futuro en los próximos días pic.twitter.com/riWSjS4wd1 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 11, 2025

Cabe recordar que Gustavo Puerta se ganó rápidamente un lugar en Hull City, convirtiéndose en figura y compartiendo mediocampo, en el curso anterior (2024-2025) con otro colombiano: Steven Alzate. Este último dejó Inglaterra y ahora juega en Atlanta United.

Según reporta Transfermarkt, donde publican la actualidad de los valores en el mundo fútbol, Gustavo Puerta tiene contrato en Hull City hasta junio de 2028. Al club inglés llegó en agosto de 2024, cedido desde Bayer Leverkusen. No obstante, en Alemania no tenía ruedo y por eso the tigers se hicieron con sus servicios de forma definitiva.

El valor en el mercado de Puerta es de 3.5 millones de euros, siendo el más alto de su carrera hasta ahora. Con apenas 22 años, además de jugar para Bogotá F.C., cuenta con experiencia en los mencionados Leverkusen y Hull City, aparte de un corto paso por 1.FC Nürnberg.

Gustavo Puerta con el Hull City inglés. | Foto: PA Images via Getty Images

Gustavo Puerta en Selección Colombia

El país empezó a escuchar el nombre de Gustavo Puerta cuando el volante apenas daba sus primeros pasos en las categorías inferiores de la Tricolor. Es recordado por portar la cinta de capitán de la Sub-20.

De a poco, Puerta ha dado pasos hacia la Selección Colombia de mayores que dirige Néstor Lorenzo. Al estar en el fútbol competitivo de Europa, el estratega argentino lo ha tenido en su radar para un par de llamados.

En la última doble fecha por eliminatorias sudamericana, donde Colombia jugó en Barranquilla ante Perú (0-0) y contra Argentina en Buenos Aires (1-1), ambas en junio, Puerta integró la lista de convocados.

Gustavo Puerta cuando jugó para Bayer Leverkusen que dirigía Xabi Alonso. | Foto: Getty Images