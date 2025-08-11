Suscribirse

Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

En la mañana de este martes, el cafetero estará jugando su último duelo amistoso antes del inicio formal de la temporada en Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 7:29 p. m.
Primer partido de Luis Díaz que será transmitido en Colombia
Primer partido de Luis Díaz que será transmitido en Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Ya se han completado más de dos semanas de la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania.

Desde el primer momento que el cafetero pisó suelo bávaro, este se hizo tendencia por la recepción calurosa que tuvo de parte del plantel dirigido por Vincent Kompany.

Justamente fue el entrenador quien demostró apoyo al colombiano, al darle minutos en el primer partido amistoso ante Lyon.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: Luis Diaz of FC Bayern München reacts after the pre-season friendly match between FC Bayern München and Olympique Lyonnais at Allianz Arena on August 02, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
Luis Díaz, nuevo fichaje del Bayern Múnich para la temporada 2025/26. | Foto: Getty Images

En dicho duelo, las sensaciones que hubo sobre el rendimiento del cafetero fueron sumamente buenas, con 45 minutos donde estuvo cerca de marcar su primer gol.

Múltiples abrazos, reconocimientos y sonrisas hubo para el guajiro, quien ya se centraba en el siguiente partido ante Tottenham.

Frente a los ingleses, el colombiano recibió la chance de ser, por primera vez, titular desde su llegada al Bayern.

Con un resultado de 4-0 en Allianz Arena, dio muestras de seguir con su proceso de adaptación positivo a la disciplina de su nuevo club.

Contexto: Fin en el Bayern Múnich de Luis Díaz es oficial: partida no tiene reversa y será firmada

Este martes llega el tercer duelo antes del inicio de la competencia formal: será ante Grasshopper Club, de Suiza.

Como visitantes, los alemanes completarán lo que será su preparación para una nueva campaña en la que tiene objetivos trazados la Supercopa, Bundesliga y Champions League.

Para fortuna de la audiencia de Colombia, esta vez sí tendrá la chance de seguir el partido en vivo este martes, 12 de agosto.

Win Sports logró adquirir los derechos del último amistoso de Díaz antes del arranque de las competencias en Alemania.

Bien sea por su señal de televisión o por sus plataformas digitales, los seguidores podrán conectarse para ver a Lucho.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz reacts during a friendly football match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur in Munich, southern Germany, on August 7, 2025. (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)
Luis Díaz se lamenta tras una ocasión perdida en Bayern vs. Tottenham. | Foto: AFP

De los dos partidos anteriores no hubo transmisión, pues el conjunto bávaro la limitó para los suscriptores a su plataforma.

Este choque entre suizos y germanos será el último de los rojos antes de la primera gran prueba de la campaña 2025/2026.

Ante Stuttgart el próximo sábado, 16 de agosto, se jugará el Bayern la Supercopa desde la 1:30 p.m. (hora Colombia), con transmisión de Disney+.

Después, el 22 de agosto, estará empezando de manera formal el campeonato alemán, versus Leipzig.

Según lo estipulado por el calendario, dicha fecha 1 se jugará en casa de los rojos, con transmisión también de Disney+.

Presidencia de Bayern habla de Díaz

Fue un mercado agitado para Bayern, el cual contó con salidas y llegadas para el equipo en manos de Kompany.

Herbert Hainer, presidente de la institución, se mostró en paz por lo hecho en el mercado: “En principio, puedo decir que estamos muy satisfechos con nuestra plantilla”.

“Hemos logrado todo lo que queríamos”, dijo sin mencionar de entrada a Díaz Marulanda.

Contexto: A Virgil van Dijk no le gustó la venta de Luis Díaz: mandó mensaje a los dueños de Liverpool

Después sí hizo uso del nombre del cafetero para aseverar: “Con Luis Díaz, hemos cubierto el hueco en la banda izquierda”.

Sobre más arribos en lo que resta del periodo de traspasos, el dirigente sentenció: “Completos”.

Ahora se darán “el lujo de observar qué sucede en el mercado de fichajes durante las próximas tres semanas”.

Hora y canal para ver a Díaz:

Grasshopper Club vs. Bayern Múnich

Amistoso internacional

Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia)

Fecha: 12 de junio

Canal: Win Sports y Win Play

